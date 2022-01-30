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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков задумались о рождении второго ребенка

Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков задумались о рождении второго ребенка
пресс-служба Русской медиагруппы

Москва, 30 января. Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук признались, что хотят родить второго ребенка, однако оставили это событие на волю Бога.

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева поинтересовалась у пары насчет вспомогательных вариантов рождения детей. Речь шла о процедурах ЭКО и суррогатном материнстве.

«Мы относимся спокойно и созидательно, потому что в век ГМО, всех нагрузок и того, что рассказывают доктора о фертильности женщины, о возможности мужчин, ты понимаешь, что, к сожалению, большое количество людей вынуждено к ним прибегать», — отметила Ковальчук.

Чумаков поддержал супругу и отметил, что на данный момент их родительская энергия всецело направлена на дочь Амелию. Однако их наследница растет, начинает становиться более самостоятельной. Именно поэтому пара и задумалась о рождении второго ребенка.

«Мы считаем, что любая жизнь, которая зажигается, – это все равно с помощью Бога происходит», — заключили влюбленные.

Ранее экс-солистка группы «Блестящие» дала откровенное интервью о семейной жизни с музыкантом Чумаковым и отметила непростой характер спутника жизни.

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