Пушков назвал важной инициативой создание реестра «токсичного контента» в России

Москва, 30 января. Российский сенатор Алексей Пушков похвалил инициативу по созданию в России реестра «токсичного контента».

Ранее член СПЧ Игорь Ашманов заявил, что в такой реестр должны попасть радикальный феминизм и призывы к отказу от рождения детей от так называемых «чайлдфри». Как считает общественник, заниматься ограничением доступа к подобным материалам должны соцсети и интернет-платформы, а не государство.

Сенатор Пушков отметил, что инициатива по созданию реестра является важной и нужной.

«Будем обсуждать ее на ближайшем заседании комиссии Совфеда по информационной политике. Эти так называемые "новые ценности" должны стать в нашем обществе персонами нон-грата», — написал политик в Telegram-канале.

Ранее Путин поручил рассмотреть разработку реестра «токсичного контента» в интернете. По его указу будет изучена такая возможность, говорится на сайте кабмина.