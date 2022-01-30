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Тарзан устроил теще и Наташе Королевой ужин на берегу Атлантического океана

Шоу-бизнес
Тарзан устроил теще и Наташе Королевой ужин на берегу Атлантического океана
Prt Scr instagram.com  /  @tarzan___official

Майами, 30 января. Актер Сергей Глушко, известный как Тарзан, певица Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай расположились поужинать на берегу океана в Майами.

Королева и Тарзан завершают свой отдых в Флориде, США, где живет 76-летняя Порывай. Танцовщик решил порадовать возлюбленную и тещу и устроил им сюрприз. Исполнительница показала, как семья провела этот вечер.

«Романтический вечер без повода устроил мне Сережа Витальевич. Очень душевно получилось. А наш отпуск в гостях у мамы подошел к концу. Мы прекрасно провели время, ведь гостить у мамули — это как вернуться в детство — уютно, вкусно, а главное, весело!» — написала Королева в своем Instagram-аккаунте.

Тарзан устроил теще и Наташе Королевой ужин на берегу Атлантического океана
Prt Scr instagram.com / @koroleva__star

Недавно Королева ранее высказалась о запрете въезда в Литву. По словам исполнительницы, она испытала «испанский стыд» из-за этой ситуации. Артистка узнала о запрете на въезд в Литву накануне ее сольных концертов. Певица отметила, что подобная ситуация произошла с ее выступлениями на Украине пять лет назад.

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майами королева тарзан
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