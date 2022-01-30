Биатлонистка Васнецова подтвердила, что не выступит на ОИ-2022 в Пекине

Москва, 30 января. Биатлонистка сборной России Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус. Вместо нее на ОИ-2022 может выступить Евгения Буртасова.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в Instagram-stories.

Ранее скелетонист Никита Трегубов, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своем состоянии здоровья в преддверии старта пекинских Игр. Спортсмен выразил надежду, что ему удастся принять участие в олимпийском турнире.