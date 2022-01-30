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Собчак ответила хейтерам после участия в шоу «Вечерний Ургант»

Шоу-бизнес
Собчак ответила хейтерам после участия в шоу «Вечерний Ургант»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 30 января. Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с резкой критикой в свой адрес после участия в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Журналистка прикрепила скрин негативных комментариев, которые писали ей пользователи Сети. Собчак призналась, что она уже давно остается равнодушна к подобным высказываниям. Кроме того, она учит других не реагировать на хейт.

«Мне даже звонят «как специалисту» мои звездные друзья, столкнувшиеся с хейтерством в интернете: "Я переживаю <...>, как ты с этим справляешься, поделись!" Так вот, я не справляюсь, мне правда плевать. Я твердо знаю, что быть непохожей на других это грех, который не прощает ни одно общество», — написала экс-ведущая телестройки «Дом-2» в своем Instagram-аккаунте.

Собчак ответила хейтерам после участия в шоу «Вечерний Ургант»
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Телеведущая отметила, что слушать мнение других — это нелогично, так как оно всегда до конца необъективно. Она сравнила размышления других со слепым человеком, который описывает красоты природы.

Собчак до своего становления как журналистки и телеведущей была обычной тусовщицей. В определенный момент жизни она поняла, как можно быстро пробиться на вершину столичного шоу-бизнеса. Об избранном ею пути рассказала экс-балерина Анастасия Волочкова.

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