Киев, 30 января. Украина не имеет в своем распоряжении сопоставимых с российскими ВВС и ВМС, поэтому страна сделала ставку на беспилотники и ракеты, однако достичь особых успехов в их создании так и не смогла.

Аналитики американского издания Forbes дали неутешительный прогноз по разработке новейших вооружений на Украине. Авторы статьи пишут, что первые печальные выводы по поводу собственной военной мощи Киев сделал еще восемь лет назад. Экономика страны находилась в плачевном состоянии, поэтому разработка дронов и ракет была единственным приемлемым вариантом.

По словам экспертов, в случае военного противостояния корабли ВМСУ будут легкой мишенью, если страна не успеет принять на вооружение противокорабельные ракеты «Нептун». Наличие этих боеприпасов в арсенале может повысить шансы ВСУ на успех, но Украина с треском провалила сроки создания «главных» противокорабельных ракет.

В США считают, что все слишком затянулось. «Нептун», который был признан одной из важнейших боевых систем ВСУ, может появиться на вооружении лишь через несколько месяцев. В случае, если начнутся боевые действия, ракета не сможет повлиять на их исход.

Ранее политолог Яков Кедми назвал вздором заявление экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о «непобедимости» ВСУ. Эксперт считает оторванными от реальности подобные утверждения.