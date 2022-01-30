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Команда Red Bull не смогла пройти краш-тест на новом болиде

  /   Обновлено: 30 января 2022 19:28
Экономика
Команда Red Bull не смогла пройти краш-тест на новом болиде
TACC  /  www.imago-images.de / ANTONIN VINCENT

Милтон-Кинс, 30 января. Гоночная команда Red Bull не уложилась на новеньком спорткаре в нормы Международной автомобильной федерации по параметрам фронтального удара. Об этом пишет издание Motorsport.

Команда «Формулы-1» Red Bull оказалась в затруднительном положении, так как ее новая машина не смогла пройти специализированные краш-тесты FIA.

Известно, что за несколько недель до начала различных тестов, команды приблизились к окончанию работ над своими автомобилями для их эксплуатации в новом сезоне. Краш-тесты являются одной из составляющих процесса подготовки.

Автоэксперты говорят, что знаменитый британский инженер-конструктор Эдриан Ньюи создал чрезмерно экстремальное по своей конструкции шасси, у которого крайне высокий уровень прижимной силы.

Новинка Red Bull идет под индексом RB18. Машине не удалось успешно пройти тест, так как указанный в регламенте лобовой удар о препятствие продемонстрировал, что шасси болида не может поглотить требуемое количество кинетической энергии. Некоторые автолюбители считают, что из-за особенностей конструкции, команда из Милтон-Кинса вынуждена была вносить изменения в некоторые детали.

Однако по сообщению издания RacingNews365, ссылающегося на источник внутри команды, в Red Bull не обеспокоены провалом краш-теста. Там также заявили, что отсутствие конкретной даты презентации нового болида связано с деятельностью спонсоров, а не проволочками из-за модернизации машины или тестов FIA.

Финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас недавно победил на XVI этапе чемпионата мира по гонкам «Формула-1» в Гран-при Турции. Соревнования проходили на автодроме в Стамбуле.

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Все новости / Экономика / Команда Red Bull не смогла пройти краш-тест на новом болиде
формула-1 авто болид red bull краш-тест RB18
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