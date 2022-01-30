Блогер Шарий объяснил внезапный разворот Прибалтики и Польши в пользу России

Вашингтон, 30 января. Странное поведение самых заядлых русофобов в ЕС вкупе с некоторыми особенностями недавнего разговора Байдена с Зеленским указывают на то, что Россия и США все-таки договорились.

Никто пока не делал никаких официальных заявлений и вряд ли сделает, а о письменных соглашениях вообще можно не мечтать, но Москва с Вашингтоном явно пришли к некоему консенсусу в рамках переговоров о нерасширении НАТО.

Таким мнением со своими подписчиками поделился известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, проведя краткий анализ некоторых любопытных событий последних двух-трех дней. Для начала медиа-эксперт попросил обратить особое внимание на недавний телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. За несколько дней до этой беседы провластные каналы аккуратно разгоняли месседж о необходимости идти на компромиссы в рамках минских соглашений. Неоднозначные заявления важных функционеров Банковой склоняли к той же мысли.

Блогер предположил, что Зеленского все-таки загнали в угол нагнетанием военной истерии вокруг выдуманной агрессии РФ и во время беседы «ломали об колено», принуждая к выполнению главных пунктов Минска-2, таких как прямые переговоры с лидерами республик Донбасса. В эту теорию прекрасно вписывается и скандал, раздутый CNN вокруг беседы хозяина Белого дома с украинским гарантом. Крыло ястребов в Демократической партии, уже открыто противостоящих Байдену, пыталось в последний момент сорвать некие неудобные для них процессы с помощью ручного канала. Судя по тому, что CNN поспешил удалить все сюжеты о бурном разговоре двух президентов, можно предположить, что команде Джо удалось оперативно купировать попытку саботажа.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно с этими переговорами любопытная и даже странная трансформация происходила в Европе. Шарий отметил, что даже многих простых европейцев удивили неожиданные высказывания первых лиц Прибалтики и Польши. Еще совсем недавно этот негласный союз ярых русофобов громче всех поддерживал кампанию Вашингтона по нагнетанию обстановки вторжением на Украину, а тут вдруг резко забыли о «российской угрозе». Мало того, все эти явные сателлиты США практически одновременно высказались в какой-то мере в пользу России, если учесть их же заявления буквально вчера-позавчера.

«Интереснейшие вещи происходят и риторика отдельных лиц на Западе, даже тех, кто традиционно выступает против РФ, для которых весь смысл существования в анти-России, начинает меняться. Причем очень быстро и резко, как будто нажали на кнопку. Командующий ВС Литвы Вальдемар Рупшис сказал, что НАТО не будет вмешиваться в случае вторжения на Украину, так как в этом нет угрозы для Литвы. Президент Литвы Науседа призвал НАТО не бряцать оружием, так как это не помогает обеспечивать безопасность в регионе. Должны говорить дипломаты. Очень странные заявления для этих-то. Президент Эстонии Карис говорит, что не надо пугать народ войной на Украине. Эстонии сейчас ничего не угрожает. Конечно, в случае с Прибалтикой можно все списать на экономические проблемы, но президент Польши Дуда заявил, что для его страны никакой угрозы нет, хотя еще недавно орал об угрозе с востока. Как же так случилось, что Прибалтика с Польшей совершили такой внезапный разворот в пользу России (по сравнению с недавними истериками)? Тут вдруг инсайдер в НАТО заявляет, что США хотят деэскалации и главное не допустить ЧП со стороны Киева. Еще и Столтенберг добавил, заявив, что НАТО не знает о намерениях России. Судя по всем этим странным заявлениям от очень однозначных людей, Россия и США все-таки договорились», — выразил уверенность Анатолий.

Шарий отметил, что этот внезапный разворот в риторике от оголтелой русофобии к миру на самом деле выглядит смешно. Поляки, прибалты и их покровители не стесняются так открыто переобуваться на лету. Главное, что это спешное сворачивание антироссийской кампании еще раз подтверждает, что в НАТО прекрасно знали, что никто ни на кого не собирается нападать. Тем не менее они продолжали нагнетать, наплевав на то, что из Украины бегут миллиарды инвестиций, а простые люди в панике и растеряны. Плевать им на украинскую экономику и украинцев.

Шарий подчеркнул, что Украину использовали как рычаг и она свою роль уже отыграла. Для США теперь важно, чтобы Киев в последний момент не взбрыкнул и не сорвал все договоренности какой-нибудь провокацией. Поэтому и строят Зеленского так, что он даже прокомментировать разговор с Байденом боится, хотя раньше превращал каждую такую беседу в свое личное достижение. Как только оговоренные «сверху» процессы будут реализованы, западный мир забудет о существовании Украины.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс объяснил, как советские офицеры сорвали планы США на «вторжение на Украину».