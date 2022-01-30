Авианосцы ВМС США провели учения в Южно-Китайском море

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о военно-морских учениях двух авианосных ударных групп ВМС США в Южно-Китайском море, планах провести саммит глав внешнеполитических ведомств «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) в Австралии, будущем визите в Японию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, продолжающихся ракетных испытаниях КНДР, отправке 39 самолетов НОАК в опознавательную зону ПВО Тайваня, а также терактах на юге Таиланда.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Участники «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) в составе Японии, США, Австралии и Индии планируют провести переговоры на уровне министров иностранных дел в середине февраля в Австралии.

Мероприятие должно стать первой личной встречей глав МИД Quad с октября 2020 года, но может быть переведено в виртуальный формат в зависимости от ситуации с COVID-19. Переговоры также будут предшествовать саммиту лидеров «Четверки», который состоится этой весной в Японии «на фоне растущего влияния Китая в регионе».

На предстоящей встрече высокопоставленные представители Японии, США, Австралии и Индии обсудят реализацию инфраструктурных проектов в Индо-Тихоокеанском регионе, совместное использование космического пространства и укрепление цепочек поставок полупроводников. Особое внимание стороны уделят вопросу растущей военной активности Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях.

Kyodo reporting Australia might host a meeting of Quad Foreign Ministers in Feb (although two sources have told me this morning it's *not* locked in because of uncertainties with Omicron/various domestic political considerations etc. So: watching brief) https://t.co/uDZ0tlZs6Q — Stephen Dziedzic (@stephendziedzic) January 28, 2022

В это же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует впервые посетить Японию и провести переговоры с Фумио Кисидой об укреплении сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лондон и Токио хотят ускорить переговоры по соглашению о взаимном доступе, направленному на повышение оперативной совместимости и координации между ВС Великобритании и Силами самообороны Японии. Также стороны выступают против «односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях в пользу Пекина».

Японцы неоднократно заявляли, что заинтересованы в привлечении европейских игроков для противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Великобритания, в свою очередь, рассчитывает расширить собственные военно-политические возможности за счет укрепления взаимодействия с Токио в дополнение к оборонному альянсу AUKUS с Австралией и США.

Britain, Japan prepare Johnson-Kishida summit for mid-February: Media https://t.co/6tkOWBVzlj — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) January 29, 2022

Южно-Китайское море

Две авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США 23 января вошли в Южно-Китайское море (ЮКМ) для проведения совместных учений «в соответствии с международным правом».

Всего за день до этого авианосцы USS Carl Vinson и USS Abraham Lincoln приняли участие в военных маневрах с американскими амфибийно-десантными группами во главе с УДК USS Essex и USS America, а также вертолетоносцем Сил самообороны Японии JS Hyuga в Филиппинском море к востоку от Тайваня.

«Подобные операции позволяют нам повысить боевой потенциал, успокоить наших союзников и партнеров и продемонстрировать нашу решимость как военно-морского флота обеспечить региональную стабильность и противостоять злонамеренному влиянию», — заявил контр-адмирал Джеффри Т. Андерсон, командующий АУГ USS Abraham Lincoln.

Во время отработки летных операций 24 января произошла авария, когда истребитель F-35C совершил «неудачную посадку» на палубу авианосца USS Carl Vinson. В результате инцидента семь моряков получили ранения, трое из них были эвакуированы на лечение в Манилу. Пилот успел катапультироваться.

Военные учения сразу двух американских авианосцев в Южно-Китайском море призваны подкрепить позицию Вашингтона, который считает незаконными претензии Пекина на большую часть ЮКМ. Соответствующий доклад Госдепартамента США из серии «Пределы в морях» был обнародован 12 января.

ВМС США продолжают настаивать, что присутствие и деятельность американских боевых кораблей в Южно-Китайском море и возле Тайваня направлены на «поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Enhanced and close up of photo making the rounds purportedly of the F-35C that slid off USS Carl Vinson in the South China Sea on Jan 24 appears to show VFA-147 insignia on the tail pic.twitter.com/Pf7uo78BRS — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) January 27, 2022

Индонезия

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и президент Индонезии Джоко Видодо 25 января провели личную встречу на острове Бинтан в рамках пятого ежегодного выездного совещания лидеров.

По результатам переговоров правительственные делегации подписали три ключевых договора, которые «рассчитаны как минимум на одно поколение и создают прочную основу для продвижения двусторонних отношений».

В соответствии с соглашением о районе полетной информации (РПИ), стороны договорились изменить границу между РПИ Сингапура и РПИ Джакарты в пользу Индонезии, которая получит больше контроля за воздушным пространством над островами Риау и Натуна.

Однако сингапурские авиадиспетчеры аэропорта Чанги по-прежнему будут управлять воздушным трафиком над частью индонезийской зоны в течение 25 лет. Это период может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Также 25 лет будет действовать соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), которое было подписано еще в 2007 году, но вступит в силу только сейчас. Договор призван способствовать более тесному взаимодействию между вооруженными силами Сингапура и Индонезии.

Еще одно важное для Джакарты двустороннее соглашение об экстрадиции поможет индонезийским властям привлечь к ответственности людей, обвиняемых в присвоении и сокрытии в офшорах миллиардов долларов. Таким образом Индонезия рассчитывает вернуть часть украденных государственных средств, выведенных из страны, в частности во время Азиатского финансового кризиса 1997-98 годов.

A fruitful day with President @jokowi at the Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat in Bintan today. We reviewed the excellent state of bilateral relations and witnessed the signing of several durable and balanced agreements. – LHL ???????????????? https://t.co/lKByJVwcHB pic.twitter.com/1N1goy4NXq — leehsienloong (@leehsienloong) January 25, 2022

КНДР

За прошедшую неделю Северная Корея провела еще три испытательных пуска различных ракет. Таким образом, январь стал самым напряженным месяцем в истории ракетной программы КНДР.

Две крылатые ракеты были запущены утром 25 января из внутреннего района страны и поразили островную цель в акватории Японского моря на расстоянии около 1 800 километров. Через два дня Академия национальной обороны КНДР испытала две тактические управляемые ракеты класса «земля-земля». Они пролетели порядка 190 км при максимальной высоте около 20 километров.

Последний пуск уже баллистической ракеты средней дальности Пхеньян осуществил утром 30 января, что стало седьмым испытанием за месяц. Боезаряд пролетел около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 000 км, и через 26 минут упал в море.

КНДР настаивает, что ракетные разработки не направлены против какой-либо конкретной страны и являются ее суверенным правом на самооборону. При этом Пхеньян по-прежнему отказывается идти на контакты с администрацией Джо Байдена, которая за год так и не смогла предложить северокорейцам приемлемых оснований для возобновления диалога.

Higher resolution of North Korea's latest cruise missile tests. pic.twitter.com/hgMmrmXjhm — Ankit Panda (@nktpnd) January 27, 2022

Таиланд

В городе Яла на юге страны поздно вечером 28 января прогремело около 13 взрывов относительно небольшой мощности. Бомбы были установлены на обочинах дорог, перед круглосуточными магазинами, рынком, ветеринарной клиникой и автомастерской. В результате теракта по меньшей мере один человек получил ранения.

Еще три неразорвавшихся самодельных взрывных устройства с таймерами были обнаружены при осмотре местности на следующий день. Полиция подозревает, что атаки были направлены скорее на создание паники и беспорядков, чем на нанесение ущерба или травм.

В это же время в соседней провинции Наратхиват полиция ликвидировала двух боевиков после 20-часовой осады жилого дома. По данным властей, они были членами сепаратистской группировки, которой руководит Абдулхагам Арваэ. В результате перестрелки также был ранен в ногу один из рейнджеров.

Инциденты произошли всего через несколько недель после того, как правительство Таиланда возобновило мирные переговоры с крупнейшей сепаратистской организацией «Национальный революционный фронт» (BRN), которая выступает за отделение южных провинций, населенных преимущественно мусульманами-малайцами.

NARATHIWAT: A suspected insurgent was killed and one volunteer ranger injured in a clash in Ra-ngae district of this strife-torn southern province on Friday. #BangkokPost #Thailand #narathiwat https://t.co/RFof3gwKSn — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 29, 2022

Тайвань

Не менее 39 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 23 января вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Это второй рекордный показатель за день после аналогичной ситуации 4 октября прошлого года, когда были задействованы 56 воздушных судов.

Последняя миссия НОАК включала 34 истребителя, четыре самолета радиоэлектронной борьбы и один бомбардировщик. Демонстрация силы стала ответом на совместные военно-морские учения авианосцев ВМС США и японского вертолетоносца недалеко от Тайваня в Филиппинском море.

На этом фоне посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган 28 января прямо заявил о возможности американо-китайского военного конфликта, если Соединенные Штаты продолжат предпринимать шаги, которые Пекин воспринимает как поощрение независимости Тайваня. Он также особо подчеркнул, что именно тайваньский вопрос является самым большим источником напряженности между КНР и США.

«Если власти Тайваня, поддерживаемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, это, скорее всего, вовлечет Китай и Соединенные Штаты, две большие страны, в военный конфликт», — сказал китайский посол.

39 PLA aircrafts (Y-9 EW*2, J-10*10, J-16*24, Y-8 ELINT*2, and H-6*1) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on January 23, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/KbXZSIYZ40 pic.twitter.com/8eK29L0u4t — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) January 23, 2022

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