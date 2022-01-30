Новый кроссовер Lada Niva 2024 появился на первых фоторендерах

, 30 января. Новая семиместная Lada Niva Legend 2024 раскрыта на первых фотоснимках. Но детали новинки представители компании пока держат в секрете.

Российский дизайнер разместил в Сети серию рендеров, где можно разглядеть кроссовер на базе концепта 4х4 Vision. Lada Cross 2022 сохраняет X-образные выштамповки на боковой части. Но, по мнению экспертов, АвтоВАЗ намерен отказаться от этого в ближайшем будущем.

На фото видно, что Lada Cross 2022 позаимствовала радиаторную решетку у концепта 4х4 Vision, по периметру которой пролегает металлический кант. Однако, несмотря на сходства, Lada Cross 2022 обладает отличительными чертами: к примеру, широкой металлической защитой и линией крыши.

Читатели болгарской газеты «Факты» указали на преимущества внедорожника Lada Niva над зарубежными аналогами. По их словам, российская машина лучше других приспособлена к бездорожью.