МИД Франции: Париж не поддержал бойкот Олимпийских игр в Пекине

Париж, 30 января. Франция не стала бойкотировать Олимпийские игры в китайской столице по примеру других западных государств. Об этом сообщил госсекретарь французского МИД Клеман Бон.

Состязания в Пекине отказались признавать Соединенные Штаты. Позднее их поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Президент Чехии Милош Земан осудил поведение западных стран.

Госсекретарь МИД Франции подчеркнул, что Париж не станет бойкотировать Олимпиаду в Китае. Страна выполнила обещание и не стала присоединяться к игнорированию спортивных соревнований, добавил Бон.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал поступок некоторых держав. Глава государства заявил о неприемлемости политизации спорта.