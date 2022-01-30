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Смерть мужа и сына подкосили здоровье сестры Татьяны Васильевой

  /   Обновлено: 30 января 2022 19:13
Шоу-бизнес
Смерть мужа и сына подкосили здоровье сестры Татьяны Васильевой
Global Look Press  /  Gennadii Usoev

Москва, 30 января. Актриса Татьяна Васильева рассказала о сестре, которая живет в Петербурге. По словам артистки, родственница потеряла здоровье после смерти супруга и сына.

Татьяна Васильева затронула тему семьи в новом эпизоде программы «Звезды сошлись». Артистка рассказала о сестре Алле, которая живет в Северной столице. Артистка отметила, что ее родственница регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем и даже перенесла операцию на ногах. По мнению звезды, Аллу подкосила трагедия в семье.

«У нее друг за другом идут заболевания, она перенесла серьезные удары. У нее ушел муж, а вслед за ним ушел сын через три месяца. Это не могло пройти бесследно. У обоих онкология. Один за другим», — поделилась актриса.

Смерть мужа и сына подкосили здоровье сестры Татьяны Васильевой
НТВ / Prt Scr Звезды сошлись

Васильева призналась, что племянник до самого конца не хотел рассказывать матери об онкологическом заболевании. Он допустил ее до себя лишь незадолго до смерти. Артистка отметила, что скрытность — распространенная черта в их семье. Родственники стараются не расстраивать друг друга, поэтому Васильева постоянно переживает за близких.

Телепроект также коснулся темы семьи Марата Башарова. Артист впервые увидел своего отца в 45 лет, но пропустил его похороны из-за гастролей. Брат актера отметил, что тот так и не успел проститься с родителем.

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