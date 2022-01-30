Смерть мужа и сына подкосили здоровье сестры Татьяны Васильевой

Москва, 30 января. Актриса Татьяна Васильева рассказала о сестре, которая живет в Петербурге. По словам артистки, родственница потеряла здоровье после смерти супруга и сына.
Татьяна Васильева затронула тему семьи в новом эпизоде программы «Звезды сошлись». Артистка рассказала о сестре Алле, которая живет в Северной столице. Артистка отметила, что ее родственница регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем и даже перенесла операцию на ногах. По мнению звезды, Аллу подкосила трагедия в семье.
«У нее друг за другом идут заболевания, она перенесла серьезные удары. У нее ушел муж, а вслед за ним ушел сын через три месяца. Это не могло пройти бесследно. У обоих онкология. Один за другим», — поделилась актриса.
Васильева призналась, что племянник до самого конца не хотел рассказывать матери об онкологическом заболевании. Он допустил ее до себя лишь незадолго до смерти. Артистка отметила, что скрытность — распространенная черта в их семье. Родственники стараются не расстраивать друг друга, поэтому Васильева постоянно переживает за близких.
Телепроект также коснулся темы семьи Марата Башарова. Артист впервые увидел своего отца в 45 лет, но пропустил его похороны из-за гастролей. Брат актера отметил, что тот так и не успел проститься с родителем.