Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 10:08
10:08
Политика
Премьер Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
10:07
Происшествия
Два человека разбились насмерть в ДТП с грузовиком на Сахалине
10:05
Общество
Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
10:04
Общество
Авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан с 7 февраля
10:03
Происшествия
Полицейские задержали 13 участников гей-вечеринки с наркотиками в московской гостинице
10:03
Общество
Циклон «Надя» принесет снег и потепление в Петербург в последний день января
10:00
Весь мир
Борьба с ИГ на юге и покушение на министра — что произошло в Ливии с 24 по 30 января
10:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» могут продлить на второй сезон
09:59
Происшествия
Землю на 175 млн рублей забрали у фигуранта уголовного дела Черкалина
Все новости

Артистка Ольга Волкова назвала отдельный уникальный талант актера Георгия Мартиросяна

Общество
Артистка Ольга Волкова назвала отдельный уникальный талант актера Георгия Мартиросяна
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян сегодня празднует свой 74-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравила советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Ольга Волкова.

Собеседница поделилась своими впечатлениями от совместной работы с артистом.

«Это тончайший, интеллигентнейший, очень добрый, деликатный партнер и человек. Мы живем в разных районах, не пересекаемся, очень редко видимся, но впечатления от знакомства с ним и общения на сценической площадке очень положительные. Очень», — сообщила актриса.

Ольга Волкова также рассказала подробности того, как состоялось ее знакомство с Георгием Мартиросяном.

«Мы должны были встретиться с ним как партнеры в одной антрепризе. Познакомились на репетиции. Это было бы первым существованием на сцене в дуэте. Я очень этому радовалась, но она не состоялась, к сожалению. Глядя на него, общаясь с ним, я видела, какой он потрясающий партнер. Это отдельный талант. Можно быть очень талантливым человеком, но при этом быть эгоистом по ощущению важности своего присутствия. У него есть мера деликатности. Потрясающее чувство юмора. Очень интеллигентно скромен», — поведала собеседница ФАН.

Артистка Ольга Волкова назвала отдельный уникальный талант актера Георгия Мартиросяна
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Я очень его люблю и желаю успехов и побольше творческой работы. Я желаю ему добра, здоровья, успехов и всего самого наилучшего», — подытожила народная артистка Российской Федерации.

Ранее режиссер Максим Бриус через ФАН поздравил с днем рождения актера Алексея Нилова. По словам собеседника, артист обладает огромным потенциалом для игры в кинокомедиях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Артистка Ольга Волкова назвала отдельный уникальный талант актера Георгия Мартиросяна
волкова мартиросян день рождения
Комментировать