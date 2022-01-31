Артистка Ольга Волкова назвала отдельный уникальный талант актера Георгия Мартиросяна

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян сегодня празднует свой 74-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравила советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Ольга Волкова.

Собеседница поделилась своими впечатлениями от совместной работы с артистом.

«Это тончайший, интеллигентнейший, очень добрый, деликатный партнер и человек. Мы живем в разных районах, не пересекаемся, очень редко видимся, но впечатления от знакомства с ним и общения на сценической площадке очень положительные. Очень», — сообщила актриса.

Ольга Волкова также рассказала подробности того, как состоялось ее знакомство с Георгием Мартиросяном.

«Мы должны были встретиться с ним как партнеры в одной антрепризе. Познакомились на репетиции. Это было бы первым существованием на сцене в дуэте. Я очень этому радовалась, но она не состоялась, к сожалению. Глядя на него, общаясь с ним, я видела, какой он потрясающий партнер. Это отдельный талант. Можно быть очень талантливым человеком, но при этом быть эгоистом по ощущению важности своего присутствия. У него есть мера деликатности. Потрясающее чувство юмора. Очень интеллигентно скромен», — поведала собеседница ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Я очень его люблю и желаю успехов и побольше творческой работы. Я желаю ему добра, здоровья, успехов и всего самого наилучшего», — подытожила народная артистка Российской Федерации.

Ранее режиссер Максим Бриус через ФАН поздравил с днем рождения актера Алексея Нилова. По словам собеседника, артист обладает огромным потенциалом для игры в кинокомедиях.