Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 20:28
20:27
Общество
Диетолог Серена Пун заявила, что полуфабрикаты могут спровоцировать слабоумие
20:26
Общество
Свекла, капуста и сельдерей помогут очистить организм от шлаков и токсинов
20:25
Экономика
Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа
20:24
Общество
Заражение коронавирусом может привести к резкому изменению массы тела
20:24
Экономика
Россияне в 2021 году чаще всего покупали через интернет автомобили Hyundai Creta и Solaris
20:20
Общество
Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги
20:20
Общество
Ради строительства метро в Самаре изменят закон о тишине
20:19
Общество
Продюсер Евгений Морозов рассказал о последнем желании Леонида Куравлева
20:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в квартире няни на проспекте Науки
20:15
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Воробей рассказала о трагической смерти зятя
Все новости

Дзюба после финала AO-2022 заявил, что Медведева ждет большое будущее

Спорт
Дзюба после финала AO-2022 заявил, что Медведева ждет большое будущее
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Мельбурн, 30 января. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал «зверем» Даниила Медведева и заявил, что российского теннисиста ждет большое будущее.

Форвард назвал «крутыми» Рафаэля Надаля и швейцарского теннисиста Роджера Федерера, но подчеркнул, что Медведев — лучше всех.

«Обалдеть. Все равно великий, конечно, Надаль. Федерер круче. Но Даня лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем. Да, Надаль волевой парень. Но Даня, конечно, зверь. Все равно красава, лучший. Надаль — легенда в любом случае. Да, великий», — сказал Дзюба в Instagram-stories.

В воскресном финале Australian Open экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Отметим, что 25-летний россиянин проиграл в финале австралийского турнира во второй раз подряд.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дзюба после финала AO-2022 заявил, что Медведева ждет большое будущее
Артем Дзюба Зенит даниил медведев australian open
Комментировать