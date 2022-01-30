Дзюба после финала AO-2022 заявил, что Медведева ждет большое будущее

Мельбурн, 30 января. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал «зверем» Даниила Медведева и заявил, что российского теннисиста ждет большое будущее.

Форвард назвал «крутыми» Рафаэля Надаля и швейцарского теннисиста Роджера Федерера, но подчеркнул, что Медведев — лучше всех.

«Обалдеть. Все равно великий, конечно, Надаль. Федерер круче. Но Даня лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем. Да, Надаль волевой парень. Но Даня, конечно, зверь. Все равно красава, лучший. Надаль — легенда в любом случае. Да, великий», — сказал Дзюба в Instagram-stories.

В воскресном финале Australian Open экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Отметим, что 25-летний россиянин проиграл в финале австралийского турнира во второй раз подряд.