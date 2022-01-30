Экономист Кругман увидел «неприятные параллели» между криптовалютами и ипотечным «пузырем»

Нью-Йорк, 30 января. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман написал в колонке для издания The New York Times, чем рискованны операции с криптовалютами.

Криптоинструменты чрезмерно волатильны и неустойчивы, а множество инвесторов до конца не понимают рискованность вложений в такие активы, убежден Кругман.

Нобелевский лауреат увидел «неприятные параллели» между рынком цифровых монет, а также ипотечным кризисом в Соединенных Штатах Америки, который спровоцировал в дальнейшем мировой финансовый кризис в 2007-2008 годах. Тот «пузырь», напоминает Кругман, стал возможен из-за перенасыщения банковского сектора ипотечными займами с высоким риском.

Вкладывающие средства в токены не осознают, что это крайне рискованно, убежден специалист по экономике.

«Многие заемщики не понимали, во что они ввязываются. А криптовалюты с их огромными колебаниями цен, которые, кажется, никак не связаны с фундаментальными факторами, рискованны настолько, насколько вообще могут быть активы», — говорит экономико-географ.

Однако публицист уточняет, что полномасштабный коллапс виртуальной валюты не сможет уже привести к глобальному кризису, так как объемы крипторынка слишком малы. Кругман давно выступает против биткоинов и альткоинов, говоря, что данные активы — это финансовая пирамида.

Российское министерство финансов недавно разработало концепцию по регулированию отечественного криптовалютного рынка. Центробанк ранее выступил за ограничение хождения токенов в России. Финансист Марина Моретти убеждена, что запрещать цифровую валюту нельзя.