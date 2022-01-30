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Федеральные телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью Леонида Куравлева

  /   Обновлено: 30 января 2022 19:01
Общество
Федеральные телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью Леонида Куравлева
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 января. Крупнейшие федеральные телеканалы внесли изменения в трансляцию в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

В пресс-службе Первого канала сообщили о вынужденных изменениях. Вместо запланированных передач выйдут сюжеты в память об умершем артисте.

«Сегодня в 16:10 у нас в эфире документальный фильм "Памяти Леонида Куравлева"», — сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Также федеральный телеканал «Россия-1» покажет программу «Белая студия» с легендарным актером, а позже в эфир выйдет «Памяти Леонида Куравлева. Фильм «Живет такой парень».

В сетке вещания НТВ тоже произошли изменения. 31 января состоится повтор программы «Леонид Куравлев. Я ухожу» из цикла «Новые русские сенсации» с эксклюзивным интервью звезды фильма «Афоня».

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Артист скончался в возрасте 85 лет из-за остановки сердца. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.

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телевидение каналы куравлев
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