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Стремление к нормам ЕС заставляет Литву повышать налог на недвижимость

Экономика
Стремление к нормам ЕС заставляет Литву повышать налог на недвижимость
pixabay.com

Вильнюс, 30 января. Министерство финансов Литвы предложило повысить налог на недвижимость. Как пишет Baltnews, законопроект уже поддержала премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

Сейчас налог на недвижимость платят владельцы жилых домов, садовых, гаражных, хозяйственных и других помещений, стоимость которые превышает 150 тысяч евро. Однако, как считают в правительстве, со следующего года следует ввести всеобщий налог на недвижимость. Более того, по мнению Шимоните, в Литве должны действовать европейские налоговые нормы.

«Можно было бы предложить предусмотреть возможность введения в Литве нормального европейского налога на недвижимость. Насколько он будет применяться, к кому он будет применяться, закон установит общие рамки, но это будет на 100% муниципальный налог», — подчеркнула премьер.

Согласно законопроекту, налог на недвижимость будет скорее символическим и составит около 10-12 евро в год. При этом власти не уточняют, зачем государству понадобилось изменение законодательства ради столь «незначительной» цифры.

Литва продолжает ставить политические интересы выше экономических. Как стало известно ранее, компания «Латвийские железные дороги» вынуждена будет разорвать транзитный контракт с предприятием «Беларуськалий».

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