Отопление в Литве подорожает к концу года на 78%

Вильнюс, 30 января. Цены на услуги теплоснабжения в Литве за месяц вырастут почти на 13%, а за год увеличение составит 78%, передает Sputnik Литва со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики страны.

Изменения цены в основном определяются стоимостью топлива, которое закупается у независимых производителей. В Вильнюсе отопление подорожало на 15,22% — до 10,07 цента за киловатт-час, в Каунасе — на 23,96%, до 6,57 цента за киловатт-час. В Клайпеде, в свою очередь, тепло выросло в цене на 12,88% — до 7,10 цента.

Меньше всего за отопление платят потребители компании Taurages silumos tinklai, — 4,5 цента за киловатт-час с учетом НДС. Самые большие платежки приходят жителям Вильнюсского района, который обслуживается компанией Nemencinte komunalininkas, — 15,53 цента с учетом НДС.

Власти Литвы много лет борются за «энергонезависимость» от России. Вильнюс долгое время пытался отказаться от поставок российских энергоресурсов, однако цены на тарифы внутри страны из-за этого взлетели в несколько раз.