Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта

Вашингтон, 30 января. Ракета-носитель американской компании SpaceX потеряла управление из-за технических неполадок и рискует врезаться в Луну в начале марта.

Аппарат был запущен с космодрома во Флориде в рамках миссии для глубокого изучения космоса в феврале 2015 года. Космическая обсерватория должна была пройти через точку Лагранжа, где условия гравитации не позволяют объектам ее покинуть.

Однако за семилетний срок пребывания на орбите аппарат попал под воздействие Луны. Из-за нехватки топлива ракета начала хаотично кружиться.

Эксперты подсчитали, что она может врезаться в поверхность Луны 4 марта. Столкновение произойдет на скорости около трех километров в секунду, сообщает The Guardian.

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником COSMO-SkyMed. Мероприятие отложили из-за неблагоприятных погодных условий.