Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 20:27
20:27
Общество
Диетолог Серена Пун заявила, что полуфабрикаты могут спровоцировать слабоумие
20:26
Общество
Свекла, капуста и сельдерей помогут очистить организм от шлаков и токсинов
20:25
Экономика
Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа
20:24
Общество
Заражение коронавирусом может привести к резкому изменению массы тела
20:24
Экономика
Россияне в 2021 году чаще всего покупали через интернет автомобили Hyundai Creta и Solaris
20:20
Общество
Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги
20:20
Общество
Ради строительства метро в Самаре изменят закон о тишине
20:19
Общество
Продюсер Евгений Морозов рассказал о последнем желании Леонида Куравлева
20:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в квартире няни на проспекте Науки
20:15
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Воробей рассказала о трагической смерти зятя
Все новости

Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта

Общество
Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
pixabay.com

Вашингтон, 30 января. Ракета-носитель американской компании SpaceX потеряла управление из-за технических неполадок и рискует врезаться в Луну в начале марта.

Аппарат был запущен с космодрома во Флориде в рамках миссии для глубокого изучения космоса в феврале 2015 года. Космическая обсерватория должна была пройти через точку Лагранжа, где условия гравитации не позволяют объектам ее покинуть.

Однако за семилетний срок пребывания на орбите аппарат попал под воздействие Луны. Из-за нехватки топлива ракета начала хаотично кружиться.

Эксперты подсчитали, что она может врезаться в поверхность Луны 4 марта. Столкновение произойдет на скорости около трех километров в секунду, сообщает The Guardian.

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником COSMO-SkyMed. Мероприятие отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
луна ракета spacex столкновение
Комментировать