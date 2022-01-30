Политолог Безпалько счел пиаром заявления Лондона о конфискации активов «олигархов» из РФ

Москва, 30 января. Великобритания заявила о неком изъятии активов «российских олигархов» ради собственного продвижения, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он отреагировал на заявление главы британского МИД Лиз Трасс. Дипломат допустила конфискацию собственности «олигархов» в рамках ужесточения санкций против Москвы. Политологу Безпалько хватило двух фраз, чтобы разбить угрозы Лондона.

«На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

В британской столице живет около 100 тысяч русских, некоторые из них незаконно перевезли в Лондон свои средства и находятся под уголовным преследованием. Кроме того, за последние 15 лет в Соединенном Королевстве уже не в первый раз звучит речь об изъятии имущества, констатировал политолог.

Федеральное агентство новостей /

«Второй вариант, что действительно такая возможность рассматривается, но не ввиду того, что это каким-то образом нанесет ущерб России, а просто потому, что Лондон таким образом рассчитывает поправить свои дела финансовые путем конфискации этих активов», — добавил Безпалько

Ранее глава Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении Лондона расширить список антироссийских ограничительных мер. Речь идет о санкциях против физических лиц и финансовых структур.