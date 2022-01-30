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National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США

Политика
National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 января. Прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине Вашингтона. Соответствующее заявление сделал обозреватель National Interest Марк Эпископос.

По его словам, американские власти рискуют оказаться ни с чем в переговорах с Россией по вопросу гарантий безопасности. Эпископос подчеркнул, что такое же — нерадужное для США — развитие событий происходит и в разрешении украинского кризиса. Он считает, что именно поэтому Киев опроверг слова коллективного Запада о неминуемом «нападении» России.

«Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между (президентом США Джо. — Прим. ФАН.) Байденом и (президентом Украины Владимиром. — Прим. ФАН.) Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, "прошел не очень хорошо". Украинский президент призвал своего коллегу "успокоиться", сказав Байдену, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны», — пишет автор статьи.

Ранее сообщалось, что Украина, став независимым государством после распада СССР в 1991 году, сегодня утратила субъектность. Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Золотарев.

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