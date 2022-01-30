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Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022

  /   Обновлено: 30 января 2022 18:49
Спорт
Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Мельбурн, 30 января. Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения в финале Australian Open — 2022. В решающем матче вторая ракетка мира в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Он поздравил с рекордной победой 21-кратного победителя турниров Большого шлема, назвав его потрясающим чемпионом.

«Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал сегодня, это потрясающе. Я спросил его: «Ты вообще устал?». Это вообще безумие. Рафа поднял свой уровень после двух сетов. Рафа, ты — потрясающий чемпион», — сказал игрок на послематчевой церемонии.

Медведев также выразил сожаление, что его супруга отсутствовала на трибуне «Род Лэйвер Арены».

«К сожалению, моей жены не было на трибунах. Наверное, она дома сломала телевизор от разочарования», — попытался он пошутить.

Надаль одержал волевую победу над Медведевым со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча длилась 5 часов 28 минут.

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даниил медведев australian open Рафаэль Надаль
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