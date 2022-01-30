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Киев перебросил подразделение спецназа ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

  /   Обновлено: 30 января 2022 18:55
Армия
Киев перебросил подразделение спецназа ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 30 января. Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие спецназа ВСУ в район подконтрольного Киеву поселка Новолуганское в Донбассе.

В сообщении оборонного ведомства республики говорится, что в районе Станицы Луганской также зафиксировано нахождение разведроты ВСУ. По имеющимся данным, перед подразделением стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне ЛНР.

«В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад"», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Киев готовит провокации на юго-востоке страны. ВСУ хотят «прощупать» реакцию России.

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