Что стоит за желанием Чехии «спасти» Восточную Европу от «газового кризиса»

Тема энергетического кризиса в Европе и «вины» в нем России продолжает развиваться в западных СМИ. На этот раз тем, что наша страна «перекроет вентиль», обеспокоилось чешское издание iRozhlas, которое пишет о «большой дипломатической игре» вокруг Украины, санкций и российского газа. А также о том, что главной страной в Европе, которая и зависит от российского голубого топлива, и грозит санкциями по линии «Северного потока — 2», является Германия. Но больше всего, по мнению авторов материала, от этой «большой игры» сейчас страдает Восточная Европа.

И это очень интересная мысль, особенно в контексте того, что исходит она из Праги, у которой с Россией весьма интересные отношения, о чем будет подробнее сказано ниже. Если же возвращаться к Германии, то, действительно, зависимость от российского голубого топлива у ФРГ очень велика, о чем недавно прямым текстом заявил вице-канцлер Роберт Хабек.

По словам политика,

«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа».

Однако одновременно с этим глава правительства ФРГ Олаф Шольц на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом говорит о том, что:

«Военная агрессия против Украины будет иметь высокую экономическую цену».

Здесь важно понимать, что российский газ и его поставки в Европу многие западные политики напрямую увязывают с темой «вторжения России на Украину». И если максимально упрощать эту концепцию, то выглядит она так: если Москва начнет воевать с Киевом, то Россия «перекроет вентиль», а Европа введет санкции, в том числе и по линии газовых поставок. Не ищите здесь логики, просто примите как данность.

Результатом такой двойственной политики на текущий момент является то, что полностью готовый к поставкам газопровод «Северный поток — 2» простаивает, ожидая сертификации, согласно европейским законам.

При этом сокращаются газовые поставки по «СП-1» и «Турецкому потоку». А «Ямал — Европа» вообще работает в реверсивном режиме и качает газ в сторону Польши. То есть, внимание, именно в восточноевропейскую страну.

Но причина здесь в том, что именно Европа сейчас сокращает закупки российского газа, о чем неоднократно сообщали как российские политики, так и официальные представители компании «Газпром».

Сокращает, к слову, потому что ранее заключали очень много спотовых, то есть краткосрочных сделок на разовые поставки газа с иными государствами. И в силу такой активности, а также неблагоприятной для Европы климатической ситуации цены на голубое топливо взлетели куда-то в район стратосферы.

На 28 января нынешнего года цена за тысячу кубометров газа оценивалась в Европе в 1080 долларов. И есть мнение, что это не предел. Но тот же «Газпром», что важно подчеркнуть еще раз, выполняет все контрактные обязательства неукоснительно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

О чем, к слову, говорили и представители Германии, и иных европейских, а точнее — восточноевропейских стран, которые ранее заключили долгосрочные контракты с российской госкорпорацией.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в конце прошлого года заявил:

«Газпром» всегда был надежным партнером Венгрии... Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает «Газпром» с европейскими партнерами».

К слову, в Сербии в конце прошлого года назвали контракт с «Газпромом» и предложенную Россией цену на голубое топливо ни больше ни меньше как «спасением».

И здесь возникает вопрос: если в принципе восточноевропейские государства, которые этого хотели, готовы за это платить, охвачены российским газом еще и по очень гуманным ценам, то о какой же тогда Восточной Европе, которая страдает от «газовой игры», пишет издание iRozhlas?

Есть мнение, что пишет оно непосредственно про Чехию. В которой уже долгие годы по отношению к России — двойственное, если не сказать шизофреническое.

И начать здесь стоит даже не с газа, а с политики. Дело в том, что официальная Прага уже много лет на уровне публичных заявлений — один из европейских флагманов антироссийской риторики.

Привело это к тому, что наша страна весной прошлого года включила Чехию в список «недружественных государств» наряду с США.

Но это, как и было сказано, сфера публичной политики. А есть еще экономика и энергетический сектор. И здесь в отношении России у официальной Праги кардинально иное положение дел.

flickr.com / C.

На 2018 год доля российского газа в топливном секторе Чехии составляла 57,7%. Более того, именно эта страна является, хоть и очень непублично, с хитрыми бюрократическими схемами, но прямым и одним из основных партнеров России по работе с распределением газа, как по линии «Северного потока — 1», так и «Северного потока — 2». Что характерно, Россия и Чехия сотрудничают именно по газовой энергетике, поскольку, например, в сфере строительства АЭС Прага от услуг Росатома отказалась.

То есть нынешние европейские проволочки по линии «СП-2», игры на спотовых рынках и снижение закупок голубого топлива у России бьют не по экономике абстрактной Восточной Европы, а по энергетическому сектору вполне конкретной Чехии. О чем аналитики из Праги смущенно умалчивают. Потому что тогда надо признать, что именно власти Чехии и поставили всю страну ровно в такое положение, в котором она находится сейчас.

Здесь, конечно, некоторые могут обвинить Россию в «циничной политике», когда Москва ведет бизнес с государством, объявленным «недружественным». Но, простите, о том, что политика — отдельно, а деньги — отдельно, наша страна заявляет уже много лет. И, что важно, эти заявления подкреплены реальными делами и неукоснительным соблюдением всех торговых договоренностей.

Второй момент заключается в том, что это именно Европа пытается разыгрывать российский газ в качестве политического фактора. Но приводит такое смешение «мух и котлет» ровно к тому, что европейские государства сейчас вошли в затяжной энергетический кризис. Ровно те государства, которые не заключают контрактов с «Газпромом» и пытаются блокировать «СП-2», одновременно грозя Москве санкциями за то, что та якобы собирается «перекрыть вентиль».

В общем, кажется, никогда еще фраза «назло маме отморожу уши» не была настолько буквальной. Правда, речь идет о том, что отмораживают себе европейские страны не только уши, а вообще все. И когда это прекратится — вопрос очень интересный, хотя пока и не находящий сколько-нибудь вразумительного ответа.

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