«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Оксана «Акула» Почепа

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица Оксана «Акула» Почепа.

Начала выступать на сцене Оксана «Акула» Почепа довольно рано. Она в родном Ростове-на-Дону выступала с малых лет в детских ансамблях. Также Почепа писала стихи, и в 13 лет это вылилось в написание песни «Кислотный диджей». В возрасте 14 лет в проекте «Малолетка» начались выступления перед большим количеством зрителей. В ту пору не было даже дисков, а кассеты передавались из рук в руки. И Оксана благодарна «пиратам», которые популяризировали проект даже в Германии. Некий человек им предложил раскрутку по всей стране, но взамен забрал права на все песни. Реализовал он из обещанного только двухмесячные гастроли в Германии. Но после них проект оказался снова в Ростове-на-Дону.

Пришло время двигаться дальше и покорять Москву. Сергей Жуков их давно приглашал переехать в столицу. Появился новый проект «Акула» с заключением пятилетнего контракта, но продлился он целых 6,5 лет, так как продлевался потом еще раз.

В интервью «Давай поговорим» Оксана рассказала о некоторых вопросах от знакомых, в частности, куда она дела «столько» денег. Молодой девушке было очень обидно слышать такое, потому что в те годы они с музыкантами, по сути, были нищими и получали не проценты, а весьма скромный гонорар, которого катастрофически не хватало. В ту пору Почепа вместе со своей командой фактически жила в автобусе, перемещаясь из города в город. В гостиницу Оксана приезжала не ради того, чтобы поспать, а чтобы просто принять душ.

Этот непрерывный режим завершился в один момент, и от нового 10-летнего контракта Оксана Почепа отказалась. Проект был приостановлен. Было принято решение уехать в США. Там Почепа много спала и могла спокойно поесть. В теплом Сан-Франциско Оксана жила с любимым и получала удовольствие от всех красок жизни.

Однако однажды, после звонка папы, Почепа задумалась о перезапуске карьеры и вернулась в Россию. Оскана работала на радио и однажды счастливый случай ей снова позволил вернуться в жесткую ротацию. Ее помощник отправил новую песню на «Русское радио», и вскоре Почепе перезвонил его программный директор, предложив запустить песню. Оксана была в диком восторге, что ей без всяких денег удалось вернуться на радио. Если проект был более танцевальным, то под своим именем она выпускала более глубокие эстрадные песни.

Почепу стали часто приглашать на ставшие модными «Супердискотеки-90-х», она снова получила право именоваться «Акулой». Причем, если другие артисты появляются в туре из десяти концертов один, два, пять или восемь раз, то ее проект выступает на абсолютно каждой площадке.

Перед самой пандемией Почепа имела расписанный тур на три года вперед, снова не было времени продохнуть, но коронавирус временно перечеркнул все эти планы. Оксана Почепа задумывается о детях, так как для нее важно этот пункт в жизни тоже реализовать, но как назло с началом пандемии она рассталась со своим любимым. В будущее Почепа смотрит позитивно и считает, что все задуманное еще удастся реализовать.