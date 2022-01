Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки

Объем резервов золота Франции составляет 2436 тонн. Однако Пятая республика не имеет на своей территории ни одного рудника и прииска.

Сохранять позиции в мировом рейтинге Парижу помогает нелегальный поток ресурсов, берущий начало в африканских государствах. Ископаемые, которые могли бы решить большую часть проблем Черного континента и вывести его на принципиально новый уровень, отправляются прямиком в золотохранилища Европы.

Рост антифранцузских настроений спровоцировал волнения на материке. Так Париж столкнулся с неожиданной проблемой в виде протеста среди коренного населения. Африканцы отказываются содержать бывшую метрополию и показывают ей на выход.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, на чем зиждется золотой резерв Франции и почему европейские чиновники пытаются обвинить Россию в собственных преступлениях.

Стремительная потеря влияния на Черном континенте спровоцировала европейских политиков прибегнуть к избитому инструменту — агрессивной риторике в отношении России. Коллективный Запад не может не замечать масштаб успеха и популярности Москвы в регионе и ту помощь, которую она оказывает африканским странам. Однако такой расклад сил на ранее подконтрольных территориях колониалистов не устраивает.

В отличие от бывшей метрополии Кремль не занимается бесконтрольным разграблением месторождений. Все больше государств тянутся к сотрудничеству с Россией и отказываются удовлетворять хищнические интересы стран коллективного Запада.

В связи с этим Париж решил развернуть очередную дезинформационную кампанию. Теперь европейские элиты пытаются бездоказательно обвинить Москву в том, чем сами занимались в Африке на протяжении десятилетий, пренебрегая суверенитетом множества республик.

К примеру, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью для газеты Journal du Dimanche голословно обвинил отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в разграблении Бамако:

По мнению политического аналитика Романа Романова, объясняются такие бездоказательные выпады банальным страхом провала и раздражением официального Парижа в связи с российским присутствием в Западной Африке. Европейцы понимают, что неоколониальное влияние Франции сокращается, и она испытывает чрезвычайные потери:

О французском потоке контрабанды Ле Дриан решил умолчать. Елисейский дворец не готов к тому, что международная общественность узнает о секретах, скрываемых Пятой республикой в Мали и ряде других государств.

Мали находится в тройке африканских стран с наибольшими запасами золота. Это сыграло на руку Парижу, который даже после обретения Бамако независимости не отказался от эксплуатации ресурсной базы республики.

Если раньше у Парижа получалось без каких-либо проблем в промышленных масштабах грабить страну, то сейчас ему приходится проявлять должную осторожность, чтобы скрыть собственные преступления.

Еще с начала военной интервенции в 2012 году Париж успел провернуть ряд политических манипуляций, в результате которых у власти оказался лояльный коллективному Западу президент Ибрагим Бубакар Кейта. Последний ничего не имел против тотального разграбления родины иностранными акторами.

«Сражаясь» с радикальными группировками, Пятая республика с каждым годом делала Мали все более бедной страной. В 2013 году свыше 36% граждан жило за гранью нищеты. В стране практически не было людей с высшим образованием. Сам Кейта, к слову, обучался в Париже.

По примерным оценкам, в год из Мали нелегально вывозится более 15 тонн золота, что составляет 860 000 000 долларов США. Основная проблема состоит в том, что большая часть контрабандного металла добывается кустарным путем и его оборот крайне тяжело отследить.

В данном случае не приходится говорить о заводах по переработке и плавке. Нет, подобные объемы идут с небольших приисков и «лагерей», в работе которых задействовано мирное население. За незначительное вознаграждение, а чаще и вовсе за еду или жизнь граждане с утра до ночи промывают песок в поисках золотых частиц.

Подобного рода разработка происходит на руднике в населенном пункте Бони префектуры Мопти. Официально никакой деятельности в нем не наблюдается. Однако причастность Парижа доказать все-таки можно.

Францию неоднократно уличали в пособничестве боевикам. Премьер-министр Мали в недавнем выступлении обвинил бывшую метрополию в сотрудничестве с радикалами. По словам политика, у него на руках есть неопровержимые факты, полученные от членов расформированных группировок.

У террористов в Мали несколько основных «статей» дохода: наркотики и ценные ресурсы. С момента активизации бандформирований большая часть рудников перешла под контроль преступников. Именно деньги с контрабанды сырья позволяют бандитам приобретать арсенал и увеличивать собственный боевой потенциал.

Кадровые военнослужащие Франции из операции «Бархан» и миротворцы ООН, развернутые в Мали для стабилизации обстановки, обратили внимание на месторождения. Однако ликвидация террористов означала лишь одно: иностранным контингентам придется покинуть страну и позволить правительству самостоятельно распоряжаться собственными богатствами. На такой шаг Париж пойти не смог. Вместо этого Пятая республика ввергла Бамако в искусственный хаос.

“Why does France feel the need to rob Mali of its uranium, gold, etc. under the “terrorism” pretext when it could negotiate an exploration contract, where both Mali and France benefit without the need of lost lives, war, hate and unnecessary spending? Colonial mindset? #Orano pic.twitter.com/Mm6SGGbgW8