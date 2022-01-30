Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки

Объем резервов золота Франции составляет 2436 тонн. Однако Пятая республика не имеет на своей территории ни одного рудника и прииска.

Сохранять позиции в мировом рейтинге Парижу помогает нелегальный поток ресурсов, берущий начало в африканских государствах. Ископаемые, которые могли бы решить большую часть проблем Черного континента и вывести его на принципиально новый уровень, отправляются прямиком в золотохранилища Европы.

Рост антифранцузских настроений спровоцировал волнения на материке. Так Париж столкнулся с неожиданной проблемой в виде протеста среди коренного населения. Африканцы отказываются содержать бывшую метрополию и показывают ей на выход.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, на чем зиждется золотой резерв Франции и почему европейские чиновники пытаются обвинить Россию в собственных преступлениях.

Пыль в глаза

Стремительная потеря влияния на Черном континенте спровоцировала европейских политиков прибегнуть к избитому инструменту — агрессивной риторике в отношении России. Коллективный Запад не может не замечать масштаб успеха и популярности Москвы в регионе и ту помощь, которую она оказывает африканским странам. Однако такой расклад сил на ранее подконтрольных территориях колониалистов не устраивает.

В отличие от бывшей метрополии Кремль не занимается бесконтрольным разграблением месторождений. Все больше государств тянутся к сотрудничеству с Россией и отказываются удовлетворять хищнические интересы стран коллективного Запада.

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В связи с этим Париж решил развернуть очередную дезинформационную кампанию. Теперь европейские элиты пытаются бездоказательно обвинить Москву в том, чем сами занимались в Африке на протяжении десятилетий, пренебрегая суверенитетом множества республик.

К примеру, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью для газеты Journal du Dimanche голословно обвинил отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в разграблении Бамако:

«Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали».

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По мнению политического аналитика Романа Романова, объясняются такие бездоказательные выпады банальным страхом провала и раздражением официального Парижа в связи с российским присутствием в Западной Африке. Европейцы понимают, что неоколониальное влияние Франции сокращается, и она испытывает чрезвычайные потери:

«Сейчас Елисейский дворец пытается возложить свои проблемы на Российскую Федерацию. Более того, через присутствие российских инструкторов нас пытаются обвинить в том, что мы как бы вмешиваемся во внутренние дела независимых африканских государств. Проблема заключается в том, что Франция долгое время имела официальное, вполне себе военное присутствие на территории некоторых стран Черного континента и сама себя не критиковала. Россия в данном случае во многом помогает новым правительствам, которые сейчас там формируются, обрести суверенитет. Если раньше это были скрытые колонии западных государств, то сейчас Москва в обмен на некоторое экономическое и торговое сотрудничество позволяет им стать по-настоящему независимыми от бывших метрополий государствами. Это бесит Францию, Макрона, министра иностранных дел, поскольку они абсолютно бессильны в этой ситуации».

Федеральное агентство новостей /

О французском потоке контрабанды Ле Дриан решил умолчать. Елисейский дворец не готов к тому, что международная общественность узнает о секретах, скрываемых Пятой республикой в Мали и ряде других государств.

Золотая лихорадка

Мали находится в тройке африканских стран с наибольшими запасами золота. Это сыграло на руку Парижу, который даже после обретения Бамако независимости не отказался от эксплуатации ресурсной базы республики.

On ne les connais pas, je te pose une question à toi aussi : il n'y a pas de mine d'or en France, comment ça se fait que la France est 4eme mondiale en réserve d'or. Réponds moi franchement. Vive le Mali ???????? — Josue KANAMBAYE ???????? (@Kanambayejosue) January 24, 2022

Если раньше у Парижа получалось без каких-либо проблем в промышленных масштабах грабить страну, то сейчас ему приходится проявлять должную осторожность, чтобы скрыть собственные преступления.

«Долгое время Франция выкачивала ресурсы с территории Мали, обеспечивая деятельность своих национальных и транснациональных корпораций, обеспечивая их дешевой рабочей силой и не менее дешевыми ресурсами, которые получала задарма с африканских государств. Военное присутствие все-таки гарантировало контроль над этими странами. Сейчас же появилась проблема: уровень национального самосознания на территории некоторых республик значительно вырос за последние годы. И закреплению этого фактора помогают в том числе российские инструкторы», — уверен собеседник ФАН.

Еще с начала военной интервенции в 2012 году Париж успел провернуть ряд политических манипуляций, в результате которых у власти оказался лояльный коллективному Западу президент Ибрагим Бубакар Кейта. Последний ничего не имел против тотального разграбления родины иностранными акторами.

Google Maps / حمادي زيني

«Сражаясь» с радикальными группировками, Пятая республика с каждым годом делала Мали все более бедной страной. В 2013 году свыше 36% граждан жило за гранью нищеты. В стране практически не было людей с высшим образованием. Сам Кейта, к слову, обучался в Париже.

La France est au Mali pour des intérêts économiques.

L’intervention française a permis aux entreprises françaises de faire main basse sur des contrats exclusifs avec le Mali et des permis d’exploitation des mines d’or et du pétrole dans le Teoudeni à la frontière avec l’Algérie https://t.co/z1jVD623e3 — አፍሪካ አንደኛ ???? (@K_Mythe) January 23, 2022

По примерным оценкам, в год из Мали нелегально вывозится более 15 тонн золота, что составляет 860 000 000 долларов США. Основная проблема состоит в том, что большая часть контрабандного металла добывается кустарным путем и его оборот крайне тяжело отследить.

В данном случае не приходится говорить о заводах по переработке и плавке. Нет, подобные объемы идут с небольших приисков и «лагерей», в работе которых задействовано мирное население. За незначительное вознаграждение, а чаще и вовсе за еду или жизнь граждане с утра до ночи промывают песок в поисках золотых частиц.

Подобного рода разработка происходит на руднике в населенном пункте Бони префектуры Мопти. Официально никакой деятельности в нем не наблюдается. Однако причастность Парижа доказать все-таки можно.

Опасный посредник

Францию неоднократно уличали в пособничестве боевикам. Премьер-министр Мали в недавнем выступлении обвинил бывшую метрополию в сотрудничестве с радикалами. По словам политика, у него на руках есть неопровержимые факты, полученные от членов расформированных группировок.

У террористов в Мали несколько основных «статей» дохода: наркотики и ценные ресурсы. С момента активизации бандформирований большая часть рудников перешла под контроль преступников. Именно деньги с контрабанды сырья позволяют бандитам приобретать арсенал и увеличивать собственный боевой потенциал.

Кадровые военнослужащие Франции из операции «Бархан» и миротворцы ООН, развернутые в Мали для стабилизации обстановки, обратили внимание на месторождения. Однако ликвидация террористов означала лишь одно: иностранным контингентам придется покинуть страну и позволить правительству самостоятельно распоряжаться собственными богатствами. На такой шаг Париж пойти не смог. Вместо этого Пятая республика ввергла Бамако в искусственный хаос.

“Why does France feel the need to rob Mali of its uranium, gold, etc. under the “terrorism” pretext when it could negotiate an exploration contract, where both Mali and France benefit without the need of lost lives, war, hate and unnecessary spending? Colonial mindset? #Orano pic.twitter.com/Mm6SGGbgW8 — Seytoo (@_seytoo) January 27, 2022

Именно глобальный кризис стал прикрытием для бывшей метрополии. Официально коллективный Запад объявил войну радикалам, неофициально — начал грамотно их использовать. И пока боевики грабили и убивали мирное население, колонизаторы без видимых проблем опустошали залежи ценных ресурсов, включая месторождения урана и редкоземельного металла рения.

Федеральное агентство новостей /

Цепочка «золото — боевики — Франция» является самым страшным секретом Елисейского дворца и доказательством его многочисленных преступлений. Именно ее пытается скрыть Париж, агрессивно выступая против расширения влияния России в Африке.

И целой Мали мало

Аппетиты Парижа не знают границ. Мали — не единственное африканское государство, за сырьевую базу которого крепко держится Франция. Аналогичная участь коснулась ЦАР. До прихода к власти Фостен-Арканжа Туадера страна подвергалась тотальному разграблению во всех возможных сферах.

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Париж массово вырубал леса Центральноафриканской Республики. Согласно докладу Legno insanguinato («Окровавленный лес». — Прим. ред.), французская компания IFB финансировала боевиков и незаконно экспортировала древесину в Европу. Часть денег от продажи оседала во Франции и перенаправлялась на обеспечение боевиков провизией и оружием.

Также бывшая метрополия занималась контрабандой табака и махинациями с урановыми рудниками. Работники из числа местного населения взаимодействовали с токсичными и радиоактивными элементами, не имея никаких средств защиты.

Закат неоколониализма

Обвинение России в собственных преступлениях является демонстрацией слабости, считает Романов. Эксперт уверен, что агрессивная риторика европейских политиков напрямую связана с ухудшением положения Пятой республики на Черном континенте.

«Все хотят расширять влияние. Проблема заключается в том, что Франция в последнее время становится все более слабым международным игроком. По сути, теряя возможность контролировать бывшие колонии и влиять на внутреннюю политику формально независимых государств, неоколониальная империя подходит к краху. Знаете, каждый судит по себе. Для французов африканские государства всегда являлись некой ресурсной базой, на которую они очень сильно опирались. Сейчас они ее теряют. Европейцы не понимают, зачем туда лезут русские. У них появляется единственное объяснение для себя: чтобы получить дешевые ресурсы и разграбить эти африканские государства. По сути, они пытаются свою историю и манеру поведения переложить на Россию. У них нет другой логики мышления и понимания, что кто-то может чем-то другим заниматься на Черном континенте».

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Ранее министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что «существует предел цены, которую Париж готов заплатить, чтобы остаться в Мали». Романов уверен, что высказывание политика является неприкрытой угрозой, озвученной с единственной целью: попытаться найти рычаг давления на независимое государство.

«Фразу Парли следует интерпретировать естественным образом. У коллективного Запада есть три стадии взаимодействия с теми, кто неугоден: дипломатическое осуждение, санкции разных уровней и секторальные резолюции, которые должны взять государство под железный занавес. Если государство слабое — как итог следует говорить о проведении военной операции. Мы не раз это наблюдали за новейшую историю. Главный посыл заявления: Франция больше не гарантирует безопасность Мали, если она не будет следовать их внешнеполитическим указаниям. Если вы хотите, чтобы мы помогали вам — будьте добры, слушайтесь нас абсолютно во всем. Технически высказывание следует рассматривать как прямую угрозу», — заключил политолог.

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Ресурсный коллапс

Если Франция не пересмотрит внешнюю политику и продолжит надеяться на контрабанду, то в ближайшем будущем ее может ждать неприятный сюрприз в виде ресурсного вакуума. Правительство Мали твердо намерено вернуть в страну мир и обеспечить безопасность гражданского населения.

В отсутствие конфликта Париж потеряет львиную долю нелегальных каналов поставки драгметаллов и радиоактивных элементов, основанных на сотрудничестве с террористическими формированиями. От того, сможет ли Пятая республика адаптироваться под современные реалии и найти способ легальной добычи необходимых веществ, напрямую зависит ее будущее.

Единственное, что можно сказать с уверенностью: африканцы больше не позволят бывшей метрополии забирать у них богатства, которые могут улучшить качество жизни миллионов людей.