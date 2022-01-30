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Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки

  /   Обновлено: 30 января 2022 20:05
Весь мир
Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Объем резервов золота Франции составляет 2436 тонн. Однако Пятая республика не имеет на своей территории ни одного рудника и прииска.

Сохранять позиции в мировом рейтинге Парижу помогает нелегальный поток ресурсов, берущий начало в африканских государствах. Ископаемые, которые могли бы решить большую часть проблем Черного континента и вывести его на принципиально новый уровень, отправляются прямиком в золотохранилища Европы.

Рост антифранцузских настроений спровоцировал волнения на материке. Так Париж столкнулся с неожиданной проблемой в виде протеста среди коренного населения. Африканцы отказываются содержать бывшую метрополию и показывают ей на выход.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, на чем зиждется золотой резерв Франции и почему европейские чиновники пытаются обвинить Россию в собственных преступлениях.

Пыль в глаза

Стремительная потеря влияния на Черном континенте спровоцировала европейских политиков прибегнуть к избитому инструменту — агрессивной риторике в отношении России. Коллективный Запад не может не замечать масштаб успеха и популярности Москвы в регионе и ту помощь, которую она оказывает африканским странам. Однако такой расклад сил на ранее подконтрольных территориях колониалистов не устраивает.

В отличие от бывшей метрополии Кремль не занимается бесконтрольным разграблением месторождений. Все больше государств тянутся к сотрудничеству с Россией и отказываются удовлетворять хищнические интересы стран коллективного Запада.

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
pixabay.com /

В связи с этим Париж решил развернуть очередную дезинформационную кампанию. Теперь европейские элиты пытаются бездоказательно обвинить Москву в том, чем сами занимались в Африке на протяжении десятилетий, пренебрегая суверенитетом множества республик.

К примеру, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью для газеты Journal du Dimanche голословно обвинил отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в разграблении Бамако:

«Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали».

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
wikipedia.org /

По мнению политического аналитика Романа Романова, объясняются такие бездоказательные выпады банальным страхом провала и раздражением официального Парижа в связи с российским присутствием в Западной Африке. Европейцы понимают, что неоколониальное влияние Франции сокращается, и она испытывает чрезвычайные потери:

«Сейчас Елисейский дворец пытается возложить свои проблемы на Российскую Федерацию. Более того, через присутствие российских инструкторов нас пытаются обвинить в том, что мы как бы вмешиваемся во внутренние дела независимых африканских государств. Проблема заключается в том, что Франция долгое время имела официальное, вполне себе военное присутствие на территории некоторых стран Черного континента и сама себя не критиковала.

Россия в данном случае во многом помогает новым правительствам, которые сейчас там формируются, обрести суверенитет. Если раньше это были скрытые колонии западных государств, то сейчас Москва в обмен на некоторое экономическое и торговое сотрудничество позволяет им стать по-настоящему независимыми от бывших метрополий государствами. Это бесит Францию, Макрона, министра иностранных дел, поскольку они абсолютно бессильны в этой ситуации».

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
Федеральное агентство новостей /

О французском потоке контрабанды Ле Дриан решил умолчать. Елисейский дворец не готов к тому, что международная общественность узнает о секретах, скрываемых Пятой республикой в Мали и ряде других государств.

Золотая лихорадка

Мали находится в тройке африканских стран с наибольшими запасами золота. Это сыграло на руку Парижу, который даже после обретения Бамако независимости не отказался от эксплуатации ресурсной базы республики.

Если раньше у Парижа получалось без каких-либо проблем в промышленных масштабах грабить страну, то сейчас ему приходится проявлять должную осторожность, чтобы скрыть собственные преступления.

«Долгое время Франция выкачивала ресурсы с территории Мали, обеспечивая деятельность своих национальных и транснациональных корпораций, обеспечивая их дешевой рабочей силой и не менее дешевыми ресурсами, которые получала задарма с африканских государств. Военное присутствие все-таки гарантировало контроль над этими странами.

Сейчас же появилась проблема: уровень национального самосознания на территории некоторых республик значительно вырос за последние годы. И закреплению этого фактора помогают в том числе российские инструкторы», — уверен собеседник ФАН.

Еще с начала военной интервенции в 2012 году Париж успел провернуть ряд политических манипуляций, в результате которых у власти оказался лояльный коллективному Западу президент Ибрагим Бубакар Кейта. Последний ничего не имел против тотального разграбления родины иностранными акторами.

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
Google Maps / حمادي زيني

«Сражаясь» с радикальными группировками, Пятая республика с каждым годом делала Мали все более бедной страной. В 2013 году свыше 36% граждан жило за гранью нищеты. В стране практически не было людей с высшим образованием. Сам Кейта, к слову, обучался в Париже.

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
По примерным оценкам, в год из Мали нелегально вывозится более 15 тонн золота, что составляет 860 000 000 долларов США. Основная проблема состоит в том, что большая часть контрабандного металла добывается кустарным путем и его оборот крайне тяжело отследить.

В данном случае не приходится говорить о заводах по переработке и плавке. Нет, подобные объемы идут с небольших приисков и «лагерей», в работе которых задействовано мирное население. За незначительное вознаграждение, а чаще и вовсе за еду или жизнь граждане с утра до ночи промывают песок в поисках золотых частиц.

Подобного рода разработка происходит на руднике в населенном пункте Бони префектуры Мопти. Официально никакой деятельности в нем не наблюдается. Однако причастность Парижа доказать все-таки можно.

Опасный посредник

Францию неоднократно уличали в пособничестве боевикам. Премьер-министр Мали в недавнем выступлении обвинил бывшую метрополию в сотрудничестве с радикалами. По словам политика, у него на руках есть неопровержимые факты, полученные от членов расформированных группировок.

У террористов в Мали несколько основных «статей» дохода: наркотики и ценные ресурсы. С момента активизации бандформирований большая часть рудников перешла под контроль преступников. Именно деньги с контрабанды сырья позволяют бандитам приобретать арсенал и увеличивать собственный боевой потенциал.

Кадровые военнослужащие Франции из операции «Бархан» и миротворцы ООН, развернутые в Мали для стабилизации обстановки, обратили внимание на месторождения. Однако ликвидация террористов означала лишь одно: иностранным контингентам придется покинуть страну и позволить правительству самостоятельно распоряжаться собственными богатствами. На такой шаг Париж пойти не смог. Вместо этого Пятая республика ввергла Бамако в искусственный хаос.

Именно глобальный кризис стал прикрытием для бывшей метрополии. Официально коллективный Запад объявил войну радикалам, неофициально — начал грамотно их использовать. И пока боевики грабили и убивали мирное население, колонизаторы без видимых проблем опустошали залежи ценных ресурсов, включая месторождения урана и редкоземельного металла рения.

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
Федеральное агентство новостей /

Цепочка «золото — боевики — Франция» является самым страшным секретом Елисейского дворца и доказательством его многочисленных преступлений. Именно ее пытается скрыть Париж, агрессивно выступая против расширения влияния России в Африке.

И целой Мали мало

Аппетиты Парижа не знают границ. Мали — не единственное африканское государство, за сырьевую базу которого крепко держится Франция. Аналогичная участь коснулась ЦАР. До прихода к власти Фостен-Арканжа Туадера страна подвергалась тотальному разграблению во всех возможных сферах.

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Париж массово вырубал леса Центральноафриканской Республики. Согласно докладу Legno insanguinato («Окровавленный лес». — Прим. ред.), французская компания IFB финансировала боевиков и незаконно экспортировала древесину в Европу. Часть денег от продажи оседала во Франции и перенаправлялась на обеспечение боевиков провизией и оружием.

Также бывшая метрополия занималась контрабандой табака и махинациями с урановыми рудниками. Работники из числа местного населения взаимодействовали с токсичными и радиоактивными элементами, не имея никаких средств защиты.

Закат неоколониализма

Обвинение России в собственных преступлениях является демонстрацией слабости, считает Романов. Эксперт уверен, что агрессивная риторика европейских политиков напрямую связана с ухудшением положения Пятой республики на Черном континенте.

«Все хотят расширять влияние. Проблема заключается в том, что Франция в последнее время становится все более слабым международным игроком. По сути, теряя возможность контролировать бывшие колонии и влиять на внутреннюю политику формально независимых государств, неоколониальная империя подходит к краху.

Знаете, каждый судит по себе. Для французов африканские государства всегда являлись некой ресурсной базой, на которую они очень сильно опирались. Сейчас они ее теряют. Европейцы не понимают, зачем туда лезут русские. У них появляется единственное объяснение для себя: чтобы получить дешевые ресурсы и разграбить эти африканские государства. По сути, они пытаются свою историю и манеру поведения переложить на Россию. У них нет другой логики мышления и понимания, что кто-то может чем-то другим заниматься на Черном континенте».

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Ранее министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что «существует предел цены, которую Париж готов заплатить, чтобы остаться в Мали». Романов уверен, что высказывание политика является неприкрытой угрозой, озвученной с единственной целью: попытаться найти рычаг давления на независимое государство.

«Фразу Парли следует интерпретировать естественным образом. У коллективного Запада есть три стадии взаимодействия с теми, кто неугоден: дипломатическое осуждение, санкции разных уровней и секторальные резолюции, которые должны взять государство под железный занавес. Если государство слабое — как итог следует говорить о проведении военной операции.

Мы не раз это наблюдали за новейшую историю. Главный посыл заявления: Франция больше не гарантирует безопасность Мали, если она не будет следовать их внешнеполитическим указаниям. Если вы хотите, чтобы мы помогали вам — будьте добры, слушайтесь нас абсолютно во всем. Технически высказывание следует рассматривать как прямую угрозу», — заключил политолог.

Золотая лихорадка: как элиты Франции существуют за счет беднейших стран Африки
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Ресурсный коллапс

Если Франция не пересмотрит внешнюю политику и продолжит надеяться на контрабанду, то в ближайшем будущем ее может ждать неприятный сюрприз в виде ресурсного вакуума. Правительство Мали твердо намерено вернуть в страну мир и обеспечить безопасность гражданского населения.

В отсутствие конфликта Париж потеряет львиную долю нелегальных каналов поставки драгметаллов и радиоактивных элементов, основанных на сотрудничестве с террористическими формированиями. От того, сможет ли Пятая республика адаптироваться под современные реалии и найти способ легальной добычи необходимых веществ, напрямую зависит ее будущее.

Единственное, что можно сказать с уверенностью: африканцы больше не позволят бывшей метрополии забирать у них богатства, которые могут улучшить качество жизни миллионов людей.

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