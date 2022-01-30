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Регионы РФ вводят денежные выплаты за информацию о нетрезвых водителях

  /   Обновлено: 30 января 2022 18:36
Экономика
Регионы РФ вводят денежные выплаты за информацию о нетрезвых водителях
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Москва, 30 января. Власти ряда российских регионов ввели специальные выплаты для граждан, сообщивших информацию о нетрезвых водителях, передает Autonews.

Житель Нового Уренгоя уже получил за такое сообщение 4 тысячи рублей. Он помог правоохранителям задержать нарушителя, которому теперь грозит серьезное наказание.

Езда в нетрезвом виде наказывается в России лишением прав на срок от полутора до двух лет. Нарушитель также выплачивает штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года наказание становится уголовным. Водитель лишается прав на три года и платит 300 тысяч рублей штрафа. Его также могут лишить свободы на срок до двух лет.

Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2022 года начнут выписывать штрафы за езду без диагностической карты. Однако наказание грозит только тем, для кого техосмотр автомобиля остался обязательным.

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