Лариса Гузеева разозлила зрителей «Давай поженимся!» заявлением о бедных женихах

Москва, 30 января. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева резко высказалась о необеспеченных молодых людях.

Гузеева часто становится объектом обсуждения после своих резких высказываний по тому или иному поводу в эфире передачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Недавно на телеведущую снова обрушилась волна критики.

Во время одной из передач артистка затронула тему благосостояния претендентов на руку и сердце. Общаясь с женихом-миллионером Гузеева заявила, что материальные блага выше чувств, чем разозлила зрителей.

«Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! Это ваша заслуга, это ваш труд. Если вас отчасти и за это полюбят — это неплохо. А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?» — высказалась артистка.

Недавно телеведущая сделала откровенное заявление о семейной жизни в эфире программы «Давай поженимся!». Она призналась, что носит нижнее белье супруга.