Звезда «Метода» Паулина Андреева рассказала, как восстанавливала фигуру после родов

Москва, 30 января. Актриса Паулина Андреева в 2021 году родила сына известному российскому режиссеру Федору Бондарчуку. Артистка раскрыла секрет похудения после родов.

Звездная пара не так давно блистала на премии «Золотой орел». Примечательно, что в прошло году 33-летняя Андреева впервые стала мамой, а сейчас впечатляет окружающих своим идеальным внешним видом. Звезда «Метода» осталась такой же стройной, как и до родов. Оказывается, артистка смогла похудеть без каких-либо диет.

«Все дело в генетике и в том, что я просто стараюсь прислушиваться к своему организму: например, не употребляю в пищу то, от чего мне становится тяжело. Таким образом, часть продуктов отсеивается сама собой», — призналась Андреева в интервью Woman.ru.

Звезда акцентировала внимание на том, что такой тщательный «отбор» пищи не связан ни с диетологами, ни с советами из женских журналов. Знаменитость выработала свой личный «баланс» в еде, при котором ей комфортно.

Ранее в Сети появилась архивная фотография юной Паулины Андреевой. На снимке будущая жена Бондарчука сидит у барной стойки, улыбаясь в объектив профессиональному фотографу. Многие фанаты не узнали в пухлощекой девушке любимую актрису.