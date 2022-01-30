Надаль назвал финал AO-2022 против Медведева одним из самых эмоциональных в карьере

Мельбурн, 30 января. Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался после победы в финале Открытого чемпионата Австралии над россиянином Даниилом Медведевым.

Испанец выразил уверенность, что Медведев в будущем станет победителем Australian Open.

«Я знаю, что это тяжелый момент для Даниила. Я сам бывал на его месте. Но у меня нет сомнений, что ты еще возьмешь этот титул, потому что ты — великолепен. Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. И разделить его с тобой — большая честь. Всего наилучшего тебе в будущем. Фантастика. Полтора месяца назад я не знал, вернусь ли в теннис. И я безмерно благодарен болельщикам за поддержку», — сказал 35-летний Надаль в эфире Eurosport.

Напомним, в воскресенье Надаль в финальном матче против Медведева отыгрался с 0-2 по сетам и выиграл в пяти партиях — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Он завоевал рекордный 21-й Шлем в игровой карьере, обогнав швейцарца Роджера Федерера.

Для Медведева это было второе подряд поражение на Australian Open. В 2021 году россиянин проиграл сербу Новаку Джоковичу.