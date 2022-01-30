Никита Михалков рассказал, каким запомнит покойного Леонида Куравлева

Москва, 30 января. Никита Михалков почтил память советского артиста Леонида Куравлева. Режиссер поделился воспоминаниями о покойной звезде советского кинематографа.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет после продолжительного пребывания в больнице с диагнозом пневмония. Режиссер Никита Михалков высказался о смерти артиста и рассказал, каким запомнит знаменитость.

«Напоминать о его гигантской славе, популярности, я думаю, бессмысленно, и насколько я его знаю, он никогда ими не пользовался. И эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно, и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем», — поделился режиссер в комментарии РЕН ТВ.

Инна Чурикова также высказалась о смерти Куравлева. По ее словам, покойный артист был оптимистичным и готовым к импровизациям во время работы над очередной картиной.