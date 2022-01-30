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Запад задумался об альтернативных маршрутах газа из-за напряженности на Украине

Экономика
Запад задумался об альтернативных маршрутах газа из-за напряженности на Украине
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Москва, 30 января. Соединенные Штаты и Евросоюз ищут альтернативные маршруты поставок газа в Европу на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

Западные страны в последнее время все чаще выражают обеспокоенность по поводу усиливающейся напряженности вокруг Украины. По их мнению, Москва может использовать газ в качестве геополитического оружия и остановить экспорт. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам и не давала повода усомниться в своей надежности.

Ситуация на Украине также оказывает влияние и на другие рынки. Так, цены на газ уже приблизились к рекордному уровню, несмотря на усилия европейских стран по декарбонизации экономики. На фоне исторических максимумов газовых котировок государства ЕС приняли решение не закрывать работающие на угле электростанции.

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