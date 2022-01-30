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Мария Порошина и Ярослав Бойко сыграют влюбленных в лирическом спектакле

Шоу-бизнес
Мария Порошина и Ярослав Бойко сыграют влюбленных в лирическом спектакле
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 30 января. Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко вместе выйдут на театральную сцену.

Артисты знают друг друга уже больше 20 лет. Поклонники всегда приписывали коллегам любовную связь, особенно после убедительной игры в сериале 2000-х «Всегда говори всегда». Теперь Порошина заявила, что вновь воссоединилась с коллегой, но к несчастью поклонников, только в театре.

«В театре без новых постановок нельзя! С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию «Снежный вальс». <…> И вот теперь — новая история о любви двух одиноких людей», — заявила актриса kp.ru.

Несмотря на то, что у Бойко есть семья, а сама Порошина называла его прекрасным мужем и любящим отцом, поклонники не устают приписывать друзьям романтическую связь. Кроме того, рождение трехлетнего сына актрисы связывают с ее коллегой.

Порошина вспомнила о курьезном случае, который произошел с ней на съемках новогодней ленты «Четвертое желание». Съемочная группа жестко разыграла артистку из-за любви к пельменям.

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