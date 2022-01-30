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Сильный ураган обесточил десятки тысяч домов в Швеции

Общество
Сильный ураган обесточил десятки тысяч домов в Швеции
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Стокгольм, 30 января. Ураган «Малик», который обрушился на западное побережье Швеции, повредил объекты инфраструктуры, а также оставил без света около 40 тыс. домохозяйств.

Непогода стала причиной задержки вылетов из крупнейшего аэропорта страны Арланда. Отмечается, что сила ветра достигала 38,9 метров в секунду. Ураган повалил множество деревьев, что затруднило проезд по некоторым дорогам, передает SVERIGES RADIO.

Уровень погодной опасности по-прежнему остается повышенным для большинства районов западного побережья. Кроме того, предупреждения об опасности сохраняются в провинции Сконе и юго-западной части провинции Смоланд.

Неблагоприятные погодные условия также наблюдаются в российской Анапе. Местные власти организовали работу по борьбе с подтоплениями дворовых территорий. К работе подключились сотрудники МЧС и отряды муниципальной службы спасения, специалисты сельских администраций, управления ЖКХ, казаки и волонтеры.

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