Сильный ураган обесточил десятки тысяч домов в Швеции

Стокгольм, 30 января. Ураган «Малик», который обрушился на западное побережье Швеции, повредил объекты инфраструктуры, а также оставил без света около 40 тыс. домохозяйств.

Непогода стала причиной задержки вылетов из крупнейшего аэропорта страны Арланда. Отмечается, что сила ветра достигала 38,9 метров в секунду. Ураган повалил множество деревьев, что затруднило проезд по некоторым дорогам, передает SVERIGES RADIO.

Уровень погодной опасности по-прежнему остается повышенным для большинства районов западного побережья. Кроме того, предупреждения об опасности сохраняются в провинции Сконе и юго-западной части провинции Смоланд.

Неблагоприятные погодные условия также наблюдаются в российской Анапе. Местные власти организовали работу по борьбе с подтоплениями дворовых территорий. К работе подключились сотрудники МЧС и отряды муниципальной службы спасения, специалисты сельских администраций, управления ЖКХ, казаки и волонтеры.