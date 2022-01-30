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Компания Marvel изменила жанр сиквела «Доктора Стрэнджа»

Общество
Компания Marvel изменила жанр сиквела «Доктора Стрэнджа»
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Москва, 30 января. Новый пресс-релиз уточнил жанр сиквела «Доктора Стрэнджа» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Отныне лента описывается как «сверхъестественный приключенческий фильм».

Первая версия фильма была заявлена как хоррор киновселенной Marvel. Кроме того, поклонникам франшизы представили краткое описание сюжета уже боевика с элементами сверхъестественного.

«В «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» от Marvel Studios киновселенная открывает Мультивселенную и расширяет ее границы сильнее, чем когда-либо прежде», — было сказано в пресс-релизе.

По сюжету могущественный Доктор Стрэндж при помощи как старых, так и новых загадочных союзников попадает в головокружительные и опасные альтернативные реальности Мультивселенной, чтобы сразиться с таинственным противником.

Ранее студия Marvel выпустила дебютный трейлер картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик появился на YouTube. В киноленте снялись Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Майкл Стулбарг и другие.

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кино marvel доктор стрэндж
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