Компания Marvel изменила жанр сиквела «Доктора Стрэнджа»

Москва, 30 января. Новый пресс-релиз уточнил жанр сиквела «Доктора Стрэнджа» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Отныне лента описывается как «сверхъестественный приключенческий фильм».

Первая версия фильма была заявлена как хоррор киновселенной Marvel. Кроме того, поклонникам франшизы представили краткое описание сюжета уже боевика с элементами сверхъестественного.

«В «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» от Marvel Studios киновселенная открывает Мультивселенную и расширяет ее границы сильнее, чем когда-либо прежде», — было сказано в пресс-релизе.

По сюжету могущественный Доктор Стрэндж при помощи как старых, так и новых загадочных союзников попадает в головокружительные и опасные альтернативные реальности Мультивселенной, чтобы сразиться с таинственным противником.

Ранее студия Marvel выпустила дебютный трейлер картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик появился на YouTube. В киноленте снялись Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Майкл Стулбарг и другие.