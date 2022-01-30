Ученые из ЕКА и Роскосмоса обнаружили на Марсе необычный ударный кратер в виде пня

Москва, 30 января. Марсианский зонд сделал необычное изображение поверхности Красной планеты: один из кратеров выглядит как гигантский пень с кольцами.

Совместную миссию по изучению Марса проводят Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос. Орбитальная точка обзора позволяет видеть планету сверху, делая снимки с помощью камеры системы цветного и стереофонического изображения.

На одном из последних снимков кратер больше напоминал гигантский пень с концентрическими возрастными кольцами. Вероятнее всего, специалисты обнаружили ледяной ударный кратер. По словам ученых, подобные узоры помогут лучше понять, из чего состоит структура кратера и что происходило на Марсе на протяжении всей истории его существования.

Ученые из университета Глазго ранее предположили, что воду на Землю принес солнечный ветер. Согласно версии специалистов, солнечный ветер таким же образом переносил воду и на другие космические объекты.