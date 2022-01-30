Брат Марата Башарова заступился за актера после обвинений в домашнем насилии

Москва, 30 января. Российский актер Марат Башаров заручился поддержкой со стороны своего брата Вялита Билялетдинова после обвинений в насилии. Родственник заступился за артиста, избивавшего женщин.

Марат Башаров оказался в центре обсуждений в новом эпизоде ток-шоу «Звезды сошлись». Артист получил порцию дурной славы из-за неоднократных обвинений в домашнем насилии. Брат Башарова Вялит Билялетдинов заступился за родственника в студии программы и признался, что сам поднимал руку на супругу.

«Я слежу за его творчеством. Что поднял на женщину рук — очень плохо. Но я сути не знаю. Вы же, женщины, можете просто на эмоциях, правильно? Мне кажется, любого человека можно вывести на это. Если честно, я один раз поднял руку на свою первую жену, дал ей пощечину», — поделился брат артиста.

НТВ / Prt Scr Звезды сошлись

Билялетдинов подчеркнул, что не считает склонность к насилию над женщинами семейной чертой. Башаров далеко не сразу познакомился с братом, будучи воспитанным отчимом. Мать актера забеременела от возлюбленного, который не захотел уйти ради нее из семьи. Билялетдинов является братом Башарова по отцу.

Ранее Татьяна Тарасова жестко осудила действия Башарова. Тренер заверила, что не общается с артистом и не готова простить его.