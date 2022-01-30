Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 18:59
18:57
Экономика
Стремление к нормам ЕС заставляет Литву повышать налог на недвижимость
18:56
Экономика
Отопление в Литве подорожает к концу года на 78%
18:56
Общество
Зоозащитники из Благовещенска помогли бездомному псу обрести дом в Австрии
18:55
Общество
Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
18:53
Происшествия
Кадры с места гибели ребенка при пожаре в Кузбассе оказались в распоряжении ФАН
18:53
Политика
Политолог Безпалько счел пиаром заявления Лондона о конфискации активов «олигархов» из РФ
18:52
Общество
Врач Абдех посоветовал пить больше воды, чтобы «вымыть» лишнюю глюкозу из организма
18:52
Общество
Военкор Сладков — об офицерской школе политработников Советского Союза и России
18:51
Политика
National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США
18:49
Спорт
Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022
Все новости

Брат Марата Башарова заступился за актера после обвинений в домашнем насилии

  /   Обновлено: 30 января 2022 18:15
Шоу-бизнес
Брат Марата Башарова заступился за актера после обвинений в домашнем насилии
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 30 января. Российский актер Марат Башаров заручился поддержкой со стороны своего брата Вялита Билялетдинова после обвинений в насилии. Родственник заступился за артиста, избивавшего женщин.

Марат Башаров оказался в центре обсуждений в новом эпизоде ток-шоу «Звезды сошлись». Артист получил порцию дурной славы из-за неоднократных обвинений в домашнем насилии. Брат Башарова Вялит Билялетдинов заступился за родственника в студии программы и признался, что сам поднимал руку на супругу.

«Я слежу за его творчеством. Что поднял на женщину рук — очень плохо. Но я сути не знаю. Вы же, женщины, можете просто на эмоциях, правильно? Мне кажется, любого человека можно вывести на это. Если честно, я один раз поднял руку на свою первую жену, дал ей пощечину», — поделился брат артиста.

Брат Марата Башарова заступился за актера после обвинений в домашнем насилии
НТВ / Prt Scr Звезды сошлись

Билялетдинов подчеркнул, что не считает склонность к насилию над женщинами семейной чертой. Башаров далеко не сразу познакомился с братом, будучи воспитанным отчимом. Мать актера забеременела от возлюбленного, который не захотел уйти ради нее из семьи. Билялетдинов является братом Башарова по отцу.

Ранее Татьяна Тарасова жестко осудила действия Башарова. Тренер заверила, что не общается с артистом и не готова простить его.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Брат Марата Башарова заступился за актера после обвинений в домашнем насилии
насилие башаров звезды сошлись
Комментировать