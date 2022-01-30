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«Существа с нулем культуры»: Понасенков поставил Куравлева в пример современным комикам
Шоу-бизнес
«Существа с нулем культуры»: Понасенков поставил Куравлева в пример современным комикам
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30 января 2022 года не стало известного советского и российского актера Леонида Куравлева. Легендарному артисту было 85 лет. В начале месяца он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, но позднее выяснилось, что все намного серьезнее — у артиста случилось необратимое поражение мозга. О наиболее запоминающихся образах Куравлева в интервью ФАН рассказал историк, актер и режиссер Евгений Понасенков.

«Леонид Куравлев не был моим героем во всех отношениях, но, безусловно, с его смертью уходит и часть обаяния эпохи, — заявил он. — Такие актеры — искренние, чарующие — безусловно, сильно скрашивали уродливый, неряшливый советский быт, помогая людям выживать в нем силой своего юмора».

По словам режиссера, Куравлев создавал на экране «очень разные образы».

«Существа с нулем культуры!»: Понасенков поставил Куравлева в пример современным комикам
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» /

«Резко пародийный — в «Золотом теленке», где он сыграл Шуру Балаганова, также юмористический, но психологически более тонкий — в «Афоне», — сказал историк. — Он смог изобразить простого деревенского парня так живо, что это смотрелось объемно! И также сумел подобрать нужный стиль для персонажа, которому не следовало сопереживать, — в «Неподсудном». Куравлев был действительно разным, и у него было редкое свойство — смешить обаятельно».

Понасенков подчеркнул, что все, что он видит сейчас, «не юмор, а уродливая попытка смешить».

«Существа с нулем культуры!»: Понасенков поставил Куравлева в пример современным комикам
Кадр из фильма «Афоня» /

«И в этом смысле уход Куравлева очень печален, поскольку в нем была мягкость, — заметил режиссер. — Все же, кто пытаются быть комиками сегодня, ведут себя мерзко и нагло. Существа с нулем культуры! Куравлева хочется пересматривать, а современных комиков не хочется видеть вообще!»

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий заявил, что готов похоронить Леонида Куравлева бесплатно.

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