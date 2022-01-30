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Сенатор Менендес допустил превентивное применение части санкций США против России

Политика
Сенатор Менендес допустил превентивное применение части санкций США против России
wikipedia.org  /  United States Senate - Menendez press office / Public domain

Вашингтон, 30 января. Часть готовящихся санкций в отношении Российской Федерации на случай эскалации ситуации вокруг Украины будет применена превентивно, не исключил глава международного комитета Сената США Роберт Менендес.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу CNN. Сенатор работает над проектом «матери всех санкций», который включает меры против основных секторов экономики России, госдолга и руководства страны. Он предназначен к применению, если ситуация на Украине ухудшится.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — подчеркнул Менендес.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что Лондон намерен в ближайшее время расширить санкционный пакет в отношении России. По словам британского дипломата, соответствующие шаги принимаются из-за эскалации напряженности вокруг Украины.

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