Сенатор Менендес допустил превентивное применение части санкций США против России

Вашингтон, 30 января. Часть готовящихся санкций в отношении Российской Федерации на случай эскалации ситуации вокруг Украины будет применена превентивно, не исключил глава международного комитета Сената США Роберт Менендес.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу CNN. Сенатор работает над проектом «матери всех санкций», который включает меры против основных секторов экономики России, госдолга и руководства страны. Он предназначен к применению, если ситуация на Украине ухудшится.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — подчеркнул Менендес.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что Лондон намерен в ближайшее время расширить санкционный пакет в отношении России. По словам британского дипломата, соответствующие шаги принимаются из-за эскалации напряженности вокруг Украины.