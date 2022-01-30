Панкратов-Черный считает смерть актера Леонида Куравлева трагедией для России

Москва, 30 января. Народный артист России Александр Панкратов-Черный поделился воспоминаниями о покойном актере Леониде Куравлеве, чей уход из жизни стал трагедией как для культуры, так для государства в целом.

Артист отметил, что Куравлев был очень сострадательным человеком. Он отличался острой интуицией и всегда чувствовал настроение и душевное состояние окружающих его людей. Это позволяло ему быть настоящим другом.

«Он чувствовал всегда в беде человека или в радости. Всегда мог найти какие-то слова для сочувствия, если в этом нуждался человек. Всегда скрывал, когда у него были какие-то свои личные проблемы, тяготы», — высказался Панкратов-Черный в беседе с порталом «Звезда».

Куравлева считали мастером актерской импровизации. За годы своей профессиональной деятельности артист принял участие в съемках десятков картин. Среди них такие известные фильмы, как «Афоня», «Семнадцать мгновений весны», «Самая обаятельная и привлекательная».

Звездные коллеги продолжают выражать соболезнования семье и близким великого артиста. Актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о Куравлеве и рассказала о процессе съемок картины «Начало» с его участием.