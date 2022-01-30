Инвестиции в Сибирь могут достичь 9 трлн рублей за счет отраслевых кластеров

Москва, 30 января. Проекты восьми отраслевых кластеров, чье создание планируется в Сибири, совместно с другими путями развития могут к 2030 году привлечь в макрорегион свыше 9 трлн рублей инвестиций и создать 450 тысяч рабочих мест.

Об этом рассказала вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко по результатам совместного совещания по темам ускоренного развития Сибири с профильными ведомствами и комиссией генсовета партии «Единая Россия».

«В стратегию развития Сибири предлагаем включить восемь индустриальных кластеров. Это "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь"», — перечислила Абрамченко.

Россия намерена к 2024 году привлечь в климатические проекты порядка 600 млрд рублей инвестиций. Главную долю составят «зеленые облигации» на сумму более 400 млрд рублей.