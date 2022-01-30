Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 18:59
18:57
Экономика
Стремление к нормам ЕС заставляет Литву повышать налог на недвижимость
18:56
Экономика
Отопление в Литве подорожает к концу года на 78%
18:56
Общество
Зоозащитники из Благовещенска помогли бездомному псу обрести дом в Австрии
18:55
Общество
Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
18:53
Происшествия
Кадры с места гибели ребенка при пожаре в Кузбассе оказались в распоряжении ФАН
18:53
Политика
Политолог Безпалько счел пиаром заявления Лондона о конфискации активов «олигархов» из РФ
18:52
Общество
Врач Абдех посоветовал пить больше воды, чтобы «вымыть» лишнюю глюкозу из организма
18:52
Общество
Военкор Сладков — об офицерской школе политработников Советского Союза и России
18:51
Политика
National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США
18:49
Спорт
Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022
Все новости

Инвестиции в Сибирь могут достичь 9 трлн рублей за счет отраслевых кластеров

  /   Обновлено: 30 января 2022 18:10
Экономика
Инвестиции в Сибирь могут достичь 9 трлн рублей за счет отраслевых кластеров
wikipedia.org  /  Vadim tLS Andrianov / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 января. Проекты восьми отраслевых кластеров, чье создание планируется в Сибири, совместно с другими путями развития могут к 2030 году привлечь в макрорегион свыше 9 трлн рублей инвестиций и создать 450 тысяч рабочих мест.

Об этом рассказала вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко по результатам совместного совещания по темам ускоренного развития Сибири с профильными ведомствами и комиссией генсовета партии «Единая Россия».

«В стратегию развития Сибири предлагаем включить восемь индустриальных кластеров. Это "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь"», — перечислила Абрамченко.

Россия намерена к 2024 году привлечь в климатические проекты порядка 600 млрд рублей инвестиций. Главную долю составят «зеленые облигации» на сумму более 400 млрд рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Инвестиции в Сибирь могут достичь 9 трлн рублей за счет отраслевых кластеров
сибирь инвестиции абрамченко
Комментировать