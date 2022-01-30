Доля приоритетных отраслей в структуре экономики Хайнаня выросла на 5% в 2021 году

, 30 января. Доля добавленной стоимости приоритетных отраслей в структуре валового регионального продукта (ВРП) Хайнаня по итогам 2021 года выросла на 5% — до 70%. Такие данные озвучила администрация региона.

Согласно сведениям, налоговые поступления от туризма, сферы услуг, высокотехнологичных предприятий и современного тропического сельского хозяйства, считающихся стратегически важными направлениями регионального развития, увеличились на 33,4%. Ожидается, что эти направления в ближайшем будущем станут устойчивой основой для стабильного роста Хайнаньского порта свободной торговли.

По словам замдиректора института исследований экономики открытого типа Хайнаня Юй Шэнго, сфера услуг в прошлом году обеспечила свыше 80% роста хайнаньского ВРП. Тем самым, указал он, от развития этого сектора напрямую зависит успешность отраслевой модернизации острова.

Китайские экономисты считают, что туристическая сфера Хайнаня уже достигла доковидного уровня. По их мнению, с учетом воздействия большого числа негативных международных факторов добиться этого было довольно нелегко.

Экономика КНР в минувшем году выросла на 8,1%. При этом темпы ее роста к концу года заметно сократились.