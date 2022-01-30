Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 18:58
18:57
Экономика
Стремление к нормам ЕС заставляет Литву повышать налог на недвижимость
18:56
Экономика
Отопление в Литве подорожает к концу года на 78%
18:56
Общество
Зоозащитники из Благовещенска помогли бездомному псу обрести дом в Австрии
18:55
Общество
Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
18:53
Происшествия
Кадры с места гибели ребенка при пожаре в Кузбассе оказались в распоряжении ФАН
18:53
Политика
Политолог Безпалько счел пиаром заявления Лондона о конфискации активов «олигархов» из РФ
18:52
Общество
Врач Абдех посоветовал пить больше воды, чтобы «вымыть» лишнюю глюкозу из организма
18:52
Общество
Военкор Сладков — об офицерской школе политработников Советского Союза и России
18:51
Политика
National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США
18:49
Спорт
Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022
Все новости

Доля приоритетных отраслей в структуре экономики Хайнаня выросла на 5% в 2021 году

Экономика
Доля приоритетных отраслей в структуре экономики Хайнаня выросла на 5% в 2021 году
wikipedia.org  /  Henning 48/CC BY-SA 3.0

, 30 января. Доля добавленной стоимости приоритетных отраслей в структуре валового регионального продукта (ВРП) Хайнаня по итогам 2021 года выросла на 5% — до 70%. Такие данные озвучила администрация региона.

Согласно сведениям, налоговые поступления от туризма, сферы услуг, высокотехнологичных предприятий и современного тропического сельского хозяйства, считающихся стратегически важными направлениями регионального развития, увеличились на 33,4%. Ожидается, что эти направления в ближайшем будущем станут устойчивой основой для стабильного роста Хайнаньского порта свободной торговли.

По словам замдиректора института исследований экономики открытого типа Хайнаня Юй Шэнго, сфера услуг в прошлом году обеспечила свыше 80% роста хайнаньского ВРП. Тем самым, указал он, от развития этого сектора напрямую зависит успешность отраслевой модернизации острова.

Китайские экономисты считают, что туристическая сфера Хайнаня уже достигла доковидного уровня. По их мнению, с учетом воздействия большого числа негативных международных факторов добиться этого было довольно нелегко.

Экономика КНР в минувшем году выросла на 8,1%. При этом темпы ее роста к концу года заметно сократились.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Доля приоритетных отраслей в структуре экономики Хайнаня выросла на 5% в 2021 году
туризм экономика китая ВРП
Комментировать