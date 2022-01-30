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Анамнез недели. Переговоры Макрона и Путина, новые законы и врачебные ошибки

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Новый выпуск итоговой передачи «Анамнез недели» затронет сразу несколько важных сфер нашей жизни: международные отношения, политику и медицину.

Ведущей эпизода стала заместитель председателя по информационной политике и PR в Молодежном парламенте Санкт-Петербурга Наталья Гончарова. Она обсудила самые животрепещущие инфоповоды прошедших дней со своим коллегой Сергеем Смирновым.

Эксперты обменялись мнениями по поводу переговоров президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему гарантий безопасности. Сергей Смирнов позитивно охарактеризовал отношения двух стран.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о новых законах, которые в скором времени вступят в силу в нашей стране. Один из них — индексации материнского капитала. Наталья Гончарова поинтересовалась у гостя, сможет ли нововведение реально решить демографическую проблему.

В завершении передачи представители Молодежного парламента обсудили нашумевшую историю, связанную со смертью пациентов в одной из клиник Северной столицы. Свои предположения причин произошедшего эксперты озвучили в новом выпуске «Анамнеза недели».

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анамнез недели
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