Не принимайте нас за идиотов: африканцы высмеяли заявления Ле Дриана о русских в Мали

Продолжаются политические прения вокруг обстановки в Мали, где местное правительство обратилось к России за помощью в борьбе с террористическим группировками. Несмотря на то, что ООН в лице генсека Гутерреша подтвердила суверенный выбор правительства африканского государства, Франция продолжает давить на Бамако. Чиновники разного уровня не устают выражать озабоченность связями Мали с Москвой. Впрочем, угрозы Парижа на простых африканцев уже давно не действуют.

«Шухер» по-французски

На фоне российско-малийского сотрудничества в военной сфере Париж продолжает вести агрессивную внешнюю политику, рассказывая небылицы о присутствии РФ в африканском государстве. В интервью газете Le Journal du Dimanche министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сделал резкое и безосновательное заявление против России:

«Они уже используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали», — заявил глава французского МИДа.

Под «хунтой» Ле Дриан имеет в виду переходное правительство Мали под руководством полковника Ассими Гоита, а россиян записывает в «ЧВК Вагнера». Согласно заявлению дипломата, Россия якобы занимается обеспечением устойчивость власти нового правительства Мали под предлогом борьбы с джихадистами в регионе.

Возможно, глава французской дипломатии забыл о том, что Россия и Мали ведут полноценное военное сотрудничество на основании межправительственного соглашения, подписанного июне 2019 года. В соответствии с этим соглашением, стороны продолжают взаимодействие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, а также в области совместной подготовки местных военных кадров. Речь идет о полноценном военно-техническом сотрудничестве двух суверенных государств, объединенных общими антитеррористическими задачами.

Обучение местных кадров российскими инструкторами поможет восстановить дееспособность армии и, в отличие от присутствия западных военных, не приведет к потере суверенитета Мали.

Глас народа

Заявление Ле Дриана о том, что Россия якобы занимается «грабежом» Мали, уже вызвало насмешливую реакцию у самих африканцев. Жители Мали, комментируя интервью с соцсетях, обвинили французского дипломата в замалчивании реального положения вещей: на самом деле именно присутствии Франции в Мали пагубно сказывается на существовании государства.

Вот лишь некоторые из множества комментариев, в которых жители Мали резко отзываются о французском вмешательстве:

Ouedraogo Madi: «Нужно хоть иногда не принимать нас за идиотов. Только малийцы имеют право жаловаться на разграбление ресурсов. Настоящие грабители – это французы».

Yaya Sawadogo: «С момента обретения независимости, Франция ворует у нас. Каждый год каждой государство Сахеля отдает Франции по два миллиона евро, это ли не грабеж?»

Bobby Laroche Fobang Nkabyo: «А разве не этим вы занимались все это время? Как это вообще возможно, что с таким арсеналом за 10 лет вы не уничтожили джихадистов? Разграбление ресурсов — это настоящая цель миссии Франции в Африке».

Резко отзываясь о деятельности Франции в Африке в целом (и в частности в Мали), пользователи Facebook сравнили действия западных военных с российской помощью. Как справедливо отмечают комментаторы, российские инструкторы имеют законное право обучать местных военных основам антитеррористической борьбы. Кроме того, налаживание связей между Россией и Мали способствует интересам страны и уже дает промежуточные результаты:

Hamidou Diallo: «Русские, по крайней мере, имеют разрешение от малийцев в обмен на военные и учебные материалы и присутствие. Франция довольствуется тем, что удерживает Мали под военным эмбарго, пока эта страна находится в состоянии войны с террористами, симпатизирующими французским властям. Франция не может сказать миру, что она находится в Мали в интересах малийцев».

Anouh Goro: «Русские лучше, чем силы «Бархана» или «Такуба». С русскими мы не теряем столько солдат, а с «Барханом» каждый день гибли солдаты малийской армии».

Amadou Dibri: «Что делает Франция в Мали? За 10 лет присутствия мы не видим никаких результатов. Русские пришли недавно и результаты уже говорят сами за себя».

«Кровожадная Франция»

Любопытно, что оценки, которые дают российской помощи Мали в соцсетях совпадают с мнением правительства африканского государства, которое также приветствует Россию. Так, на этой неделе министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Майга поблагодарил Россию за поддержку республики в борьбе с террористическими группировками

«На самом деле, именно военное сотрудничество с Россией позволило нам поднять голову и восстановить боевой дух наших войск. Россия, Китай, Гвинея, Мавритания, Алжир и Марокко — наши друзья. Как и любая страна, не находящаяся под властью Парижа», — заявил политик.

Вместе с тем, Майга раскритиковал попытки Франции вмешиваться во внутренние дела Мали. По его словам, именно деятельность Парижа ухудшила ситуацию в стране и вызвала рост числа бандформирований. С мнением министра солидарны и комментаторы в соцсетях:

Ismael Booz Traore: «Франция тяжело переживает свое вытеснение Россией и другими серьезными партнерами. Франция должна понимать, что за 9 лет присутствия в Мали все изменилось, что это дало? Сожженные деревни, сотни смертей, межплеменные войны, Мали разделена между Севером и Югом… Веками Франция продолжала грабить наши богатства. Пусть кровожадная Франция поймет, что она должна избавиться от своих колониальных рефлексий по отношению к своим бывшим колониям. Теперь мы достойный и суверенный народ».

Возможно, главе МИД Франции стоило бы ознакомиться с реальными оценками действий собственной страны – прежде, чем бросаться обвинениями в адрес России?