Состояние Ким Кардашьян выросло вдвое благодаря сделке ее бренда нижнего белья

Вашингтон, 30 января. Финансовое состояние бизнесвумен Ким Кардашьян увеличилось до 1,8 млрд долларов. Это произошло из-за ее бренда нижнего корректирующего белья Skims.

Последний раунд по инвестициям закончился для бренда Ким Кардашьян успешно: стоимость компании увеличилась в два раза — до 3,2 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Кардашьян принадлежит большинство ценных бумаг компании Skims, основанной три года назад. Соучредителем и генеральным директором бренда является Йенс Грид. По оценке Forbes USA, Кардашьян является совладелицей около 35% акций на сумму 900 млн долларов.

Первый раз Forbes USA оценил состояние знаменитости в апреле прошлого года — сумма составила свыше 1 млрд долларов. Тогда ее заработок в большей степени приходился на косметическую компанию KKW Beauty, которую Кардашьян запустила еще в 2017 году.

Однако в финансовой грамотности звезды все равно наблюдаются проблемы. Ранее знаменитость обвинили в мошенничестве — Ким Кардашьян прорекламировала криптовалюту EthereumMax, с помощью которой были обмануты инвесторы. Истцы обвинили предпринимательницу в намеренном продвижении сомнительных токенов через социальные сети.