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Читатели The Telegraph назвали критику главы МИД Британии Трасс в адрес России фантазиями

Политика
Читатели The Telegraph назвали критику главы МИД Британии Трасс в адрес России фантазиями
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Лондон, 30 января. Читатели газеты The Telegraph активно обсуждают статью главы МИД Великобритании Лиз Трасс, посвященную отношениям Запада с Россией.

Свою заметку дипломат посвятила ситуации с эскалацией напряженности на территории Украины, ответственность за которую, по ее мнению, несет Москва. Трасс призвала российских представителей сесть за стол переговоров, чтобы снизить накал страстей дипломатическим путем.

Однако подобные пассажи в адрес Кремля не впечатлили читателей издания The Telegraph. В комментариях под материалом начался натуральный скандал.

«Пошла вон! ... Целый день строишь свои дурацкие фантазии о каком-то СМЕРШе! Вы никогда не задумывались о том, что это враждебные западные силы концентрируются вокруг границ России», — написал один из пользователей Сети.

«Если Путин вторгнется в Украину, Запад направит ему строгое письмо с осуждением его действий. Он, должно быть, просто дрожит от страха», — добавил другой.

Ранее Элизабет Трасс сообщила, что Лондон намерен усилить санкционное давление на Москву на фоне «украинского вопроса». По ее словам, под ограничения попадут не только физические лица, но и компании.

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россия британия трасс
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