Инна Чурикова призналась, что для нее Леонид Куравлев был «целым миром»

Москва, 30 января. Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала о дружбе с умершим актером Леонидом Куравлевым.

Чурикова и Куравлев дружили на протяжении многих лет. Общение с ним приносило артистке одно удовольствие, поэтому она всегда была готова его слушать.

«Для меня Леня — целый мир. Мы жили очень дружно и ярко. Люди — это миры и всех их надо беречь, а таких талантливых, как Леня — беречь особенно. Они незаменимы и очень глубоко воспринимают мир и события в жизни. Леня был уникальным человеком, потому что он знал, что такое шутка, ирония и как интересно с ним было», — вспомнила Чурикова в беседе со «Звездой».

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Звезда фильма «Афоня» скончался в возрасте 85 лет из-за остановки сердца. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.