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Инна Чурикова призналась, что для нее Леонид Куравлев был «целым миром»

  /   Обновлено: 30 января 2022 18:00
Общество
Инна Чурикова призналась, что для нее Леонид Куравлев был «целым миром»
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 30 января. Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала о дружбе с умершим актером Леонидом Куравлевым.

Чурикова и Куравлев дружили на протяжении многих лет. Общение с ним приносило артистке одно удовольствие, поэтому она всегда была готова его слушать.

«Для меня Леня — целый мир. Мы жили очень дружно и ярко. Люди — это миры и всех их надо беречь, а таких талантливых, как Леня — беречь особенно. Они незаменимы и очень глубоко воспринимают мир и события в жизни. Леня был уникальным человеком, потому что он знал, что такое шутка, ирония и как интересно с ним было», — вспомнила Чурикова в беседе со «Звездой».

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Звезда фильма «Афоня» скончался в возрасте 85 лет из-за остановки сердца. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.

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смерть чурикова куравлев
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