Даня Милохин спровоцировал слухи о романе с тиктокером Кэт

Москва, 30 января. Блогер Даня Милохин заинтриговал поклонниц новым романом.

Милохин не в первый раз прячет от публики свою возлюбленную. Он уже скрывал отношения с тиктокером Юлией Гаврилиной. После того как их связь стала известна публике, пара распалась.

Теперь стало известно, что у экс-участника шоу «Ледниковый период» появилась новая любовь. Поклонники подозревают, что Милохин живет с юной девушкой с ником Кэт в TikTok. Это стало известно, когда блогер Алексей Столяров приехал в гости к блогеру. Он записал видео для своего YouTube-канала, в которое попала незнакомка. Несмотря на то, что монтажеры пытались скрыть ее лицо, фанаты выяснили, кто это был.

Милохину также приписывали роман с фигуристкой Евгенией Медведевой. Вместе они принимали участие в ледовом шоу. Как оказалось, их отношения были задумкой организаторов проекта.

Ранее фигуристку Алину Загитову в соцсетях начали оскорблять и затравливать после совместного видеоролика с тиктокером Даней Милохиным. Инициатором выступил блогер, который, возможно, не подозревал, чем это может закончиться для спортсменки.