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Шойгу: созданные Куравлевым светлые образы покорили сердца миллионов зрителей

Армия
Шойгу: созданные Куравлевым светлые образы покорили сердца миллионов зрителей
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 января. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил слова соболезнования родным и близким Леонида Куравлева в связи со смертью народного артиста.

Глава ведомства назвал Куравлева выдающимся актером, который подарил зрителям множество светлых и незабываемых образов.

«Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей», — сказал министр.

Ранее Куравлева госпитализировали с воспалением легких. Подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Его выписали из больницы 22 января. Тогда же его перевели на восстановление в реабилитационный центр. Артист скончался 30 января на 86-м году жизни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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