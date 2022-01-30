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Второй СПГ-терминал появится в Греции до конца 2023 года

Экономика
Второй СПГ-терминал появится в Греции до конца 2023 года
wikipedia.org  /  Maciek Kwiatkowski / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 января. Проект строительства второго терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в Греции получил окончательное инвестиционное решение, говорится в сообщении оператора Gastrade SA.

Новый терминал появится в Александруполисе. Его мощность составит 5,5 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что терминал начнет работу в конце 2023 года. Правительство Греции вложило в проект около 167 млн евро.

По данным Gastrade, мощности терминала зарезервированы уже наполовину. Как отмечается в сообщении оператора проекта, принимаемый Грецией СПГ сможет пойти и на другие рынки, в частности, в Болгарию, Румынию, Сербию, Молдавию и на Украину.

Объемы поставок американского СПГ в Европу оказались рекордными по итогам января 2022 года. Поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС с начала месяца составил 10,44 млрд кубометров. Однако, по мнению экспертов, СПГ из США не сможет стать для Европы альтернативой трубопроводному газу из России.

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греция энергетика спг
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